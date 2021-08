A Balaton Ünnepével zárul az idei Best of Balaton Az idei évben indított, a 11 fős ismert és közéleti emberekből álló kurátor csapat által javasolt, a Balaton legjobbjait bemutató 50 részes rövidfilm és a Best of Balaton idei összeállítás lezárását rendkívűli, egy napos fesztivállal, a Balaton Ünnepével zárják a szervezők. 2021 nyarán indította útjára a MOL Nagyon Balaton a Best of Balaton programot, amely keretében 11 kurátor állította össze azt a listát, amelyből kiderül, miért szeretik ők ennyire a Balatont, miért érdemes szerintük sok időt tölteni ott. Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóri, Sebestyén Balázs, Tilla, Trokán Nóri és Vecsei H Miklós, valamint az alapító Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert egy igazán személyes válogatást állított össze: a 2021-es év 50 “bestofját”, amely lista évről-évre bővül majd. Az idei lista összes szereplőjéről rövidfilmet is forgattak, amely az Indexen és a www.bestofbalaton.hu oldalon látható.



A Balaton Ünnepén szeptember 17-én a Balatonvilágoson a BalatonPart kulturális központban hagyományteremtő szándékkal gyűlnek össze mindazok, akik szeretik a Balatont, köztük az idei listán szereplők, a kurátorok és természetesen a közönség. A színpadon olyan előadók szerepelnek, akikre hatott a Balaton, dalaikban és kötődnek hozzá.



18:00 kapunyitás

20:00 HŐSÖK & VALMAR (30’)

21:00 KFT (30’)

22:00 HALOTT PÉNZ (70’)

23:30 KELEMEN KABÁTBAN (30’)

00:00 LOTFI BEGI (120’)



A műsort Till Attila vezeti. Az eseményen díjazzák a Balaton dalát, amelyről egy hónapon át a közönség szavazhatott és életműdíjat is átadnak majd. Az egynapos fesztivál a VOLT Produkció szándéka szerint méltó módon zárja a nyarat és egyben minden évben ünnepnapként búcsúzik a Balatontól. „A MOL Nagyon Balaton célul tűzte ki a Balaton régió népszerűsítését, arra bíztatva az embereket, hogy mozduljanak ki, járják be és ismerjék meg jobban a Balaton környékét. Ahogy a nyári szezon beindulásával egyre többen indultak le a Balatonra, úgy örülünk, ha még több balatoni helyek és legjobb balatoni dolgok felfedezését tudtuk támogatni a Best of Balaton riportfilmekkel és a kezdeményezéssel!” - mondta Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója. A Best of Balaton egy deklaráltan személyes lista, amelyet 11 kurátor állított össze, hiteles arcok, akik nagyon szeretik és kötődnek Balatonhoz! A Best of Balaton kezdeményezés ennek a neves társaságnak az összeállításain keresztül mutatja be a 2021 legjobbjait! [2021.08.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu