Átadták Kaszás Attila díj 2021-et Kaszás Attila díj 2021 - Rusznák András kapta idén az elismerést. Rusznák András, a budapesti Radnóti Miklós Színház művésze kapta a Kaszás Attila-díjat a közönség szavazatai alapján. A díjazott nevét Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere, a díj társalapítója jelentette be hétfő este a Győri Nemzeti Színházban tartott Országos színházi évadnyitón. A Kaszás Attila-díj idei másik két jelöltje Gulácsi Tamás, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja és Fándly Csaba, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze volt. A jelöltekre a közönség a www.kaszasattiladij.hu oldalon adhatta le voksát. Rusznák András a díj átvételekor úgy fogalmazott, egész életében szerencséje volt, mert olyan társulatoknál dolgozhatott, ahol fejlődni tudott és barátok vették körül. Ahol megtanulta, hogy milyen a társulati lét és a csapatmunka. Pokorni Zoltán azt emelte ki, hogy a díj alapításakor a Kaszás Attila iránt érzett szeretet és a halála fölötti megrendülés adta az elismerés erejét, ma pedig azok, akik megkapták és "ez így van rendjén". A díj nem mérce, de hozzájárul ahhoz, hogy "legyen kihez mérni magunkat", hogy a "színházat csináló művészek figyeljenek egymásra" - tette hozzá. Kiemelte, hogy már a díjra való jelölés is elismerés és csak "szerencse dolga", hogy végül ki kapja meg. [2021.08.31.]