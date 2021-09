Kapcsolódó cikkek • Tóth Vera és Tóth Gabi közösen lép fel a Margitszigeti Színházban Kapcsolatok • Margitszigeti Szabadtéri Színpad • Molnár Ferenc "Caramel" Családi nap és kiállítás lesz a Margitszigeti Színházban A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából rendeznek archív fotókiállítást a margitszigeti műemlék Víztoronyban. Az 1938-ban megnyitott Margitszigeti Színház udvarán áll, a városképi jelentőségű, az idén 110 éves Margitszigeti Víztorony. Az igazi turisztikai látványosság szeptember 11-én, szombaton központi helyszíne lesz a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus családi napjának. Aznap este a margitszigeti nagyszínpadon az idei év legnagyobb, szimfonikusokkal kísért Caramel koncertjét élvezheti a közönség. 2021-ben Ferenc pápa meghirdette Szent József és a családok évét, így az idei Ars Sacra Fesztiválon is hangsúlyos szerepet kapnak a családi programok. A szervező Ars Sacra Alapítvány célja a margitszigeti rendezvénnyel, hogy az oda látogató családok és elsősorban a gyermekek magukénak érezve, értsék a hit, a keresztény vallás lényegét, amelyek a mindennapjainkban, az emberi kapcsolatainkban jelen vannak, és melyek cselekedeteink által fejeződnek ki. A 21. század sorsfordító történéseiben, az egyre szélsőségesebb természeti és kihívóbb világjelenségek sokasága közepette az eucharisztia gyakorlása sorsunk és jövőnk békéjét reméli. A Margitszigeti Színház több mint a partnere az eseménynek, hiszen az 1938-as budapesti kongresszus öt napját archív fotókban összefoglaló kiállítást rendez a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából. A kiállítás alapjául szolgált az 1938-es eseményt összefoglaló dokumentarista Emlékkönyv. A XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus reprezentatív emlékkönyvének előszavában Dr. Serédi Jusztinián bíboros érsek, Magyarország hercegprímása írja: Ez a könyv első szent királyunk és apostolunk, István király megdicsőülésének kilencszázadik évében a magyar fővárosban tartott csodálatos szépségű XXXIV. világkongresszus emlékét kívánja írásban és képekben megörökíteni. Az égbe törő víztorony galéria fotókiállítása mellett az Ars Sacra Alapítványa, mint rendező, a torony körül mutatja majd be a hazai szent kutakat és forrásokat is annak a gondolatnak a jegyében, hogy minden természetfeletti a természetesre épül, és az emberi gondoskodás által válik csodává. A Margitszigeti Színház az egész nyarat felölelő gazdag szezonját, a Margitsziget idillikus történelmi és természeti adottságokra épített tematikus eseményeit, mindezidáig több mint 100 ezer vendég kiemelkedő érdeklődése kísérte. A színházi előadások, koncertek mellett a Víztoronyban megrendezett különböző művészeti kiállításokat is megcsodálhatták a fővárosi szigetre érkezők: Elsőként a Felszabtér Rajziskola kroki válogatását, majd augusztus végéig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem idén diplomázó BA fotográfus hallgatóinak összeállítását láthatták az érdeklődők. Az eucharisztikus családi napon szeptember 11-én, szombaton a rendezvény helyszínéül szolgáló Margitszigeti Víztorony kilátó és kiállítótér eseményeire és a színház kerengőjébe várják a családokat, a kikapcsolódni vágyókat a szervezők. A nagyszínpadon aznap este a CARAMEL simfoniCa II. szimfonikus gálakoncertet láthatja a közönség. Molnár Ferenc Caramel koncertjének fő különlegessége, hogy a népszerű és hiteles művész szerzeményeit, a régi és új dalokat, duetteket klasszikus hangszerelésben hallhatja a nagyérdemű. A szerzeményeket a Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, Zsoldos Béla hangszereli át szimfonikusokra, nagyívű hangzássá, amely harmóniát Caramel utánozhatatlan, bársonyos tenorja tesz teljessé. A járványhelyzetet követően SIMFONICA II. címmel, első alkalommal ad nagykoncertet a Fonogram-díjas énekes a margitszigeti nagyszínpadon.



