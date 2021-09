Kardos Sándor kapja a ZSIFF idei életműdíját Látványos, óriásbábos felvonulással, koszorúzással és nyitófilmként Enyedi Ildikó, „A feleségem története” című mozival indul egy hét múlva az 5. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. A szegedi seregszemle idei életműdíját Kardos Sándor, Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr kapja. „Töretlenül hisz a fénnyel kialakított kép misztikus erejében, és abban is hisz, hogy gondolat nélkül nincs igazi kép.” – így méltatta Máthé Tibor filmoperatőr pályatársát, a Zsigmond Vilmos Filmfesztivál idei életműdíjasát. Kardos Sándor, a magyar operatőrvilág egyik vezető alakja, aki mintegy 40 éves pályafutása alatt több mint 30 játékfilmet, és száznál is több tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett. Az alkotóval és munkásságával nemcsak a fesztivál Mesterkurzusán találkozhat a közönség, de a programok közt több olyan filmet is láthatnak, melynek az operatőre Kardos Sándor. Szeptember 23., csütörtöktől „A bomlás virágai” - Fejezetek a Hórusz Archívumból címmel egy fotográfiai kiállítást láthatnak az érdeklődők a Fekete Házban, mely tárlat anyagát a művész lenyűgöző gyűjteménye adja. Már a szegedi operatőri seregszemle első napja is kimagasló lesz: nyitófilmként Enyedi Ildikó, „A feleségem története” című, nemzetközi koprodukcióban készült romantikus filmdrámája látható, Léa Seydoux, Gijs Naber és Louis Garrel főszereplésével. A vetítést közönségtalálkozó követi, ahol bárki felteheti kérdéseit az alkotónak. Az 5. Zsigmond Vilmos Filmfesztivál idén is tartogat újdonságokat az érdeklődőknek. A szeptember 21-i ünnepélyes megnyitón a Kövér Béla Bábszínház óriásbábos felvonulásával is találkozhatnak a járókelők, mely a Dugonics tértől egészen a Vaszy Viktor térig tölti meg élettel a szegedi utcákat. Látványban nem lesz hiány a Belvárosi Moziban sem, hiszen a szervezők szerdától péntekig este 8 órától különleges fényfestéssel készülnek. Az épület homlokzatára Zsigmond Vilmos életével és munkásságával kapcsolatos fotókat, valamint a mozgókép sajátosságaira rímelő montázsokat vetítenek. A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál napi programja az alábbi linken érhető el.



Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

