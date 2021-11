Kapcsolódó események • VeszprémFest 2022

[2022. július 11. - 16. ] VeszprémFest 2022: Teljes a program: hat világsztárral várja közönségét Hat nap, hat világsztár - jazz, világzene, pop a VeszprémFest 2022-es programjában július 11 és 16. között. A prémium zenei fesztivál varázslatos helyszínein színpadra lép Diana Krall, Jamie Cullum, Ana Moura, a Nicolas Reyes vezette The Gipsy Kings, ZAZ és James Blunt. November 16-án a Budapest Music Centerben a szervezők bejelentették a VESZPRÉMFEST 2022. évi programkínálatát. A sajtóeseményen részt vett Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, Ovádi Péter, országgyűlési képviselő és Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója.



2022-ben július 11 és 16 között várja közönségét a 18. VeszprémFest. Az elmúlt szezonban a pandémia miatt rendhagyó időpontban és programkínálattal jelentkező fesztivál 2022-ben visszatér lassan két évtizedes hagyományához: nagyszínpados koncertnapjain hat világsztár, hat világszínvonalú előadását láthatja a közönség. 2022-ben színpadra lép Diana Krall, Jamie Cullum, Ana Moura, a Nicolas Reyes vezette The Gipsy Kings, ZAZ és James Blunt.



A nagyszínpados programok mellett július 14 és 16. között a fesztivál különleges helyszíne, a Jezsuita Templomkert is otthont ad koncerteknek. A három napos előadássorozat programját egy későbbi időpontban jelentik be a szervezők.



A VeszprémFest kísérőrendezvénye a ROZÉ, RIZLING ÉS JAZZ NAPOK 2022 július 8-17. között várja vendégeit, immár tradicionálisnak mondható helyszínén, az Óváros téren. A 2011-ben indult, idén 12 éves gasztro-kulturális rendezvény ezúttal is a „10 nap, 30 borász, 30 koncert” szlogen jegyében fogadja a látogatókat.



A VESZPRÉMFEST 2022-es programja



Július 11. (História Kert, 21:00)

A nyitónapon a kétszeres Grammy-díjas jazz énekes, zongorista és zeneszerző, DIANA KRALL lép színpadra. A kanadai születésű művésznő a világ jelenleg legkeresettebb női jazz előadója. Eddig ötször járt Magyarországon, 2013-ban zajos sikert aratva a VeszprémFesten is fellépett.

Pályafutása során több mint 15 millió albumot adott el világszerte. Első lemeze 1993-ban jelent meg Stepping Out címmel, a világsikert ötödik albuma, az 1999-es When I Look in Your Eyes hozta el számára. A felvétel 52 hetet töltött a Billboard jazz toplistájának első helyén, platinalemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában és két Grammy-díjjal ismerték el.

Következő anyagával, a The Look of Love-val folytatta nemzetközi sikerét, és bekerült a Billboard Top 200 Album listáján a legjobb tízbe. 2009-ben a Billboard magazin a 2000-2009-es évtized második legnagyobb jazzművészeként nevezte meg. Ezidáig 15 stúdióalbumot készített, utolsó lemeze 2020-ban jelent meg, This Dream of You címmel. Dolgozott Paul McCartney-val, Barbra Streisanddal és Tony Bennettel, folyamatosan turnézik, a világ jelentős jazz fesztiváljainak és koncerttermeinek ünnepelt sztárja.



Július 12. (História Kert, 21:00)

Az Egyesült Királyság valaha élt legeredményesebb jazzművésze, a jazzt, a popot és a rockot egyedi megközelítésben ötvöző JAMIE CULLUM lesz a VeszprémFest július 12-i fesztiválnapjának fellépője. A brit művész elsősorban zongorista-énekesként határozza meg önmagát, emellett azonban kiválóan játszik dobon és gitáron is. Pályafutása során olyan kultikus helyeken koncertezett, mint a Hollywood Bowl és a Carnegie Hall, a Fuji Rock vagy a Glastonbury Fesztivál, de 2016-ban a Fehér Házban megrendezett Nemzetközi Jazznapon is fellépett számos neves jazz előadó társaságában. Olyan kivételes művészekkel állt egy színpadon, mint Amy Winehouse vagy Billy Joel.

Nem csak előadóként, de zeneszerzőként is sikeres: írt zenét John Cusack és Clint Eastwood filmjéhez is. Összesen 9 stúdióalbumot készített, melyekből több mint 10 millió példány talált gazdára. Legutóbbi anyaga - egyben élete első karácsonyi lemeze - 2020-ban The Pianoman at Christmascímmel jelent meg.

Színpadi karrierje mellett rádiósként is dolgozik: jelenleg is főműsoridőben fut díjnyertes heti show-ja a BBC Radio2-n, Európa leghallgatottabb rádiócsatornáján, ahol DJ-ként elsőként mutatott be olyan új jazzsztárokat, mint Gregory Porter vagy Laura Mvula.

JamieCullum 2016-ban már járt Veszprémben, akkor a VeszprémArénában adott felejthetetlen hangulatú koncertet, mely egyébként a zenész első magyarországi fellépése volt.



Július 13. (História Kert, 21:00)

A fesztivál harmadik napján a világ jelenleg legsikeresebb fado előadója, ANA MOURA áll közönség elé. Portugália talán legszebb zenei hagyományát, a melanokolikus, keserédes stílust képviselő művész a valaha élt legfiatalabb fado énekes, akit a holland Edison-díjra jelöltek, de zenei tehetségét és páratlan előadásmódját két Golden Globe és két Amalia díjjal is elismerték.

Pályafutása során összesen hat lemeze jelent meg, nevéhez fűződik minden idők legnagyobb példányszámban eladott portugál albuma. Ötödik, Desfado című lemeze 6 hétig vezette az eladási listát Portugáliában, 117 hetet töltött a top 10-ben, 200 hetet a teljes listán, és hatszoros platinalemez minősítést kapott. 2015-ben adta ki utolsó, 6. stúdióalbumát Moura címmel, amellyel megszerezte a portugál lemezeladási lista első helyét és egészen egy hónapon át őrizte pozícióját.

Moura bejárta a világot: koncertezett az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztriában, Németországban és az Egyesült Államokban is. 2007-ben fellépett a Rolling Stones-szal Lisszabonban, ahol Mick Jaggerrel a No Expectations című dalt adta elő. Együtt dolgozott és színpadra lépett Prince-szel is, aki fanatikus rajongója lett, olyannyira, hogy 2011-ben inkognitóban megnézte az énekesnő fellépését a budapesti Sziget Fesztiválon.



Július 14. (História Kert, 21:00)

A flamenco-salsa-pop legenda, NICOLAS REYES énekes vezetésével lép színpadra a THE GIPSY KINGS 14-én. Az ikonikus katalóniai együttest két Franciaországban letelepedett cigány család, a Reyes és a Baliardo leszármazottaiból alakult 1979-ben, eredeti nevük spanyolul: Los Reyes Gitanos. Dalaikat spanyol, francia, olasz és cigány kevert nyelven adják elő.

A The Gipsy Kings tagjai 1988-tól a műfaj világsztárjainak számítanak, az elmúlt három évtizedben uralták a World Music listákat. Összesen 13 stúdióalbumuk jelent meg, melyekből több mint 14 millió darabot adtak el világszerte. Platinalemez válogatásuk, a The Best of the Gipsy Kings a megjelenés után több mint egy évig szerepelt a slágerlistákon, kilencedik stúdióalbumukkal, a Savor Flamenco cíművel pedig 2013-ban másodízben nyerték el a legjobb világzenei album Grammy-díját.

Megfordultak a világ összes jelentősebb koncerttermében a Hollywood Bowltól a Royal Albert Hallig. Készítettek felvételt Ziggy Marley-val, a Doobie Brothers-szel és a Bananaramaval. Slágereik számos filmben, többek között a Nagy Lebowski és a Toy Story 3-ban is elhangzanak.

A Gipsy Kings a VeszprémFest visszatérő előadója. 2009-es nagysikerű koncertjük ráadásul egyfajta mérföldkő is volt a fesztivál életében, amely ezzel az előadással bővítette ki első ízben programkínálatát a színvonalas, populáris zenei stílusok előadóival.



Július 15. (História Kert, 21:00)

Az ötödik napona jazz, a soul, és a francia sanzon stíluskeverékében éneklő francia sztár, ZAZ koncertjét élvezheti a közönség. Az életvidám, elbűvölő karakterű énekesnő 1980 május 1-én született,eredeti neveIsabelle Geffroy. Ötéves korától zeneelméletet, hegedűt, zongorát, gitárt és éneklést tanult, zenei hatásai között Vivaldi és Ella Fitzgerald egyaránt szerepel.

Kezdetben utcazenészként játszott a Montmartre-on, majd apró klubokban lépett fel. Első zenekara a Fifty Fingers blues együttes volt, amellyel fesztiválokon és kisebb turnékon vett részt, később az Izar-Adatz baszk varietécsoporthoz csatlakozott.

2009-ben megnyerte a Tremplin Génération France Bleu/Réservoir-t, amivel egycsapásra ismertté vált. 2010-ben jelent meg első albuma, a Zaz, amelyről a Je veuxcímű dal bombasiker lett. Listavezető volt Franciaországban, Belgiumban és Lengyelországban, 2010-ben ő volt a legnépszerűbb francia énekes. 2011-ben elnyerte az EBBA, majd a European Border Breakers-díjakat, 2015-ben Echo-díjat kapott a legjobb nemzetközi női rock/pop művészként. Koncertjeivel bejárta egész Európát, de fellépett Kanadában és Japánban is.

Ötödik, legújabb stúdióalbumát a világjárvány ideje alatt készítette, és októberben jelentette meg ISA címmel. ZAZ Organique Tour című koncertsorozatának keretében látogat el Veszprémbe.



Július 16. (VeszprémAréna 21:00)

A fesztivál zárónapján a brit szupersztár, JAMES BLUNT ad koncertet. Az énekes 2022 februárjában induló, The Stars Beneath My Feetcímű Európa turnéjának keretében lép fel Veszprémben.

Blunt, bár gyermekkorában több hangszeren tanult, szülei nyomására mégis katonai pályára lépett és a Brit hadseregnél szolgált, ahol 2002-es leszereléséig századosi rendfokozatig jutott.

Első albuma 2004-ben jelent meg Back To Bedlam címmel, melynek You’re Beautiful című dala azonnal világsztárrá tette. A dal többek között két Brit Zenei- és két Ivor Novello-díjat nyert el, valamint öt Grammy-jelölést is kapott, az album egyszerre 16 országban volt listavezető.



Második lemezét All The Lost Souls címmel 2007 őszén adta ki, amely már a megjelenés első hetében aranylemez lett. Az album első kislemeze, az 1973 a megjelenés hónapjában a földkerekség első helyezett dala lett.

Zenei világára óriási hatással volt a Fleetwood Mac, David Bowie és Elton John, akik közül utóbbi személyesen kérte fel, hogy 2004-es turnéjának állomásain fellépjen. Karrierje során több száz koncertet adott Európában és Észak-Amerikában, számos televízió műsorban szerepelt az Oprah Winfrey Show-tól a Saturday Night Live-ig.



Hatalmas népszerűség övezi a közösségi médiában, 5,5 millió Facebook követővel és 2,4 millió Youtube feliratkozóval. 2016 február 17-én megkapta a “Zene doktora” tiszteletbeli kitüntetést a University of Bristol-tól.

Lemezei 23 millió példányban keltek el, új, greatest hits albuma novemberben jelenik meg The Stars Beneath My Feet (2004-2021) címmel.



A VeszprémFest História Kertbe meghirdetett koncertjeinek esőhelyszíne a VeszprémAréna lesz. [2021.11.17.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu