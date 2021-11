Gratulálok! Magyar zenészek a brit blues slágerlista élén Magyar zenészek közreműködésével, hazánkban készült, magyar kiadónál megjelent lemez vezeti a Roots Music Report brit blues slágerlistáját. Dionne Bennett Sugar Hip Ya Ya című albuma a Hunnia Records kiadásában jelent meg alig egy héttel ezelőtt és máris az első helyen áll a brit blues slágerlistán, valamint soul blues kategóriában a 6. helyen van a világranglistán. Dionne Bennett Sugar Hip Ya Ya című albuma a Hunnia Records kiadásában jelent meg alig egy héttel ezelőtt és máris az első helyen áll a brit blues slágerlistán, valamint soul blues kategóriában a 6. helyen van a világranglistán. Little G Weevil – azaz Szűcs Gábor –, Dionne Bennett menedzsere és a hanglemez producere is egyben, aki három éve kezdett el dolgozni a jamaikai-angol származású énekesnővel. Bennett több ízben is járt Magyarországon. A felvételek a Sounday és a Supersize stúdiókban készültek a magyar zenészeket felvonultató csapat közreműködésével.

Little G Weevil saját, Live Acoustic Session című albuma szintén a Hunnia Records kiadásában jelent meg 2021 áprilisában és jelenleg világszinten a 7. helyen szerepel kategoriájában.



A Roots Music Report a világ első számú független zenei slágerlistája, amelyet globális rádiós lejátszási adatok alapján állítanak össze minden héten. Közreműködők:

Borsodi László - gitár

Herr Attila - basszusgitár

Premecz Mátyás - orgona és billentyűs hangszerek

Gyenge Lajos - dobok

Albert Zoltán - szaxofon

Sóvári Tamás - trombita

Fóris Rita - vokál

Andelic Jonathan - vokál

[2021.11.19.]