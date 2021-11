X-faktor 2021 első élő show - négyen búcsúztak a versenytől Az X-Faktor 10. évadának első élő showjában a székes feladat hatalmas próbatétel elé állította a versenyzőket és a mentorokat. A Beneath My Skin, Imi Plaza, Tóth Roland és a The Palace számára pedig véget ért az X-Faktor. Látványos és különleges produkciókkal indult el szombat este az X-Faktor 2021 első élő showja. Miller Dávid pedig egy igazán különleges nyitánnyal rukkolt elő, ugyanis a 12 döntős produkcióval közösen adták elő az X-Faktor műsorvezetőjének új dalát.



A versenyzők 4 vadonatúj slágerrel is meglepték a nézőket az első élő showban, ugyanis Alee, Paulina, a The Palace és Mardoll a mentoraikkal együtt készített dalokkal léptek színpadra.



A biztos továbbjutóknak fenntartott székekért hatalmas harc folyt, hiszen a mentorok csak arról dönthettek, hogy az ő véleményük szerint kik érdemelnek továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ott is maradhattak.



Amikor az összes produkciót bemutatták a versenyzők, a nézők az RTL 24 applikáción és sms-en leadott szavazatainak köszönhetően Paulina, Tabatabai Nejad Flóra, ALEE és Mehringer Marci ültek a továbbjutást jelképező helyeken, ám ezzel a show még nem ért véget. A többi 8 versenyző sorsáról újabb szavazás indult, mert a nézők még 4 versenyzőt továbbjuttathattak a szavazataikkal. Így a továbbjutók táborához még csatlakozhatott Ferenczi Kamilla, Nagy Regina Martina, Mardoll és a The Harmonies.



A Beneath My Skin, Imi Plaza, Tóth Roland és a The Palace, számára pedig véget ért az X-Faktor. [2021.11.21.]