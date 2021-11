X-faktor 2021 második élő show - ketten búcsúztak A jubileumi X-Faktor 2. élő showjában két előadó számára ért végett a verseny. A jubileumi X-Faktor 2. ÉLŐ Showján búcsúzott Nagy Regina Martina és Tabatabai Nejad Flóra!



Íme a második élő show-ban elhangzott dalok listája. A produkciókat keddtől megtalálod az X-Faktor oldalán, viszont ha rögtön az adása után szeretnéd visszanézni a versenyzők előadásait, megteheted az RTL Most+ felületén. Az ehhez szükséges aktiváló kódod keresd már több, mint 50 TV-szolgáltatónál, előfizetésed mellé extra költség nélkül. Extra produkció

Miller Dávid - Süt a nap Lányok Nagy Regina Martina: New York, New York (Cserháti Zsuzsa)

Tabatabai Nejad Flóra: Mocskos Pénz (Flóra x Burai)



Fiúk

Mehringer Marci: Use Somebody (Kings Of Leon) 22 év felettiek

Paulina: Most kéne abbahagyni (Kovács Kati)

Mardoll: Crazy (Saját dal) Zenekarok

The Harmonies: Utoljára sírtam érted (T.Danny) X-faktor 2021 második élő show - nézd meg a teljes adást [2021.11.27.] Megosztom: