Ha már csak egy albumot hallgatsz meg idén, az legyen a GIJO!

GIJO címmel Giret Gábor basszusgitárosnak megjelent a szólólemeze. Ennek kapcsán, de nem csak erről kérdeztük őt.

Először 28 éve láttalak zenélni egy Rapülők turnén. Óriási buli volt és te szemmel láthatóan nem voltál megszeppenve a nagyszínpadon. Ez már az R-go utáni időszak volt, vagy esetleg máshonnan már szereztél színpadi rutint?



Nagyon szerettük a produkciót! Voltak előtte próbák, rendesen megtanultuk a dalokat, csak el kellett játszani őket. Mindegy volt, hogy kis színpad vagy nagy színpad. Egyébként R-GO utáni időszak volt, tehát a ’nagyszípad’ nem volt ismeretlen, de azt hiszem 20-40 ember előtt játszani kis helyen – ahol a közönség szinte a színpadon ül, áll… ha egyáltalán van színpad -,ugyanakkora kihívás, ha nem nagyobb. A hatalmas tér, amit be lehet járni és a hallási viszonyok tényleg teljesen mások. Szerencsémre, mind a zenészek, mind a technikus kollégák – akikkel előtte együtt dolgoztam –, sok jó tanáccsal láttak el amiket igyekeztem megfogadni. Tehát mire te láttál engem, már egész otthonosan mozogtam a színpadon.



Egy másik óriási korszak az életedben a Jamie Winchester és Hrutka Róbert vezette zenekar. De vajon ehhez a produkcióhoz jobban kötődsz? Egyáltalán, meg lehet fogalmazni ilyen különbözőségeket az egyes zenekarok között?



Igen. Jobban kötődöm és meg lehet fogalmazni különbözőségeket, de a különbözőségek ellenére, minden feladatot megpróbálok 100%-osan ellátni. A ’Jamie-Robi’ korszak igen hosszú időszak volt és nem is ért véget. Csak mostanában nem 80 koncertet játszunk évente, hanem 2-3-at. Ahogy adódik. Azokat viszont jó helyeken, normális feltételekkel.



Hány zenekarban voltál tag ezidáig?



Nem tudom. Volt zenekar ahol tagként voltam nyilvántartva de nem éreztem, hogy egyenrangú lennék mindenkivel és volt-van olyan ahol nem vagyok tag de ugyanúgy kíváncsiak a véleményemre, ugyanannyi sört ihatok a back stage-ben mint akárki. ( Tehát egy kimondott szám nem sokat áérul el erről a dologról.



Jelenleg a Jamie Winchester – Hrutka Róbert, Jamie Winchester (szoló), Frenk, Bogármuzsika és a Bonus Track zenekarok tagja vagyok. A többi bandában vagy úgynevezett ’session’zenészként vagy helyettesként játszom.



Úgy tudom, amikor épp nem zenélsz, akkor is a stúdióhoz köt a munkád. Mesélnél erről?



20 éve a Boogieman sound stúdióban dolgozom hangmérnökként. Reklámok, kisfilmek, animációs filmek hangosításával, szinkronizálásával, zörejezésével foglalkozom, de ebben a stúdióban készítem a saját felvételeimet is.



Nem igazán csereberéled a hangszereidet. Kérlek, mesélj róluk, különösen az a szép zöld basszusgitár érdekel!



A Zöld Szörnyeteg idén novemberben volt 25 éves. Könyvnyi terjedelemben tudnék mesélni róla… Medgyesi Tibor hangszerészmester kezemunkája. Számomra etalon. Az előtte lévő basszusgitárom egy ergonómiai zsákutca volt, tönkretette a bal csuklómat. Épp erre kerestem megoldást, amikor Szappanos Gyuri kezembe adta az ő Megyó hangszerét, és én néhány perc elteltével már biztos voltam benne, hogy nekem is kell egy ilyen! Emellett mindig volt másik hangszerem is, azokat cserélgettem. Jelenleg a Medgyesi hangszer mellett van egy nagyon régi STAGG Precision-om (ezt a barátaimtól kaptam az 50. születésnapomra) és egy félakusztikus Ibanez basszusgitárom, főként akusztikus jellegű műsorokhoz. A Zöld és a STAGG örök szerelem de az Ibanezt is nagyon szeretem! Számomra egy hangszernél elsődleges kritérium az érzés, amit játék közben érzek, ahogy reagál a dinamikára és – természetesen – a hang! Ha jól is néz ki, az hab a tortán. (



Akkor kanyarodjunk is rá az aktualitásunkra: GIJO címmel megjelent a szólóalbumod. Hogy jött az ötlet, hogy megcsináld?



Előszedtem egy régi dal demóját és megkértem Zsömit (Zsemlye Sándor), hogy ha ráér, legyen szíves szaxofonozza el nekem. Megtette. Erről beszélgettem Kaszás Péterrel aki azonnal dobolni akarta a dalt. Annyira erőszakos volt, hogy odaadtam neki két másik dal kíséretében. Jöttek a sávok és újra elkezdtem szeretni a saját cuccaimat. Neki láttam a saját szólamaimat véglegesíteni és szervezni a többiek feljátszásait.



Jó pár húzónév szerepel a borítón. Kik a zenésztársaid és hogyan vetted rá őket, hogy szerepeljenek a lemezen?



Mindenki húzónév! ( Sokan vannak. Talán egyszer abc sorrendbe kellene raknom őket és megtanulni kívülről, nehogy kihagyjak valakit. Dobosok: Borlai Gergő, Gyenge Lajos, Kaszás Péter, Kottler Ákos. Ütős: Tar Gergő. Basszusgitáros…az én vagyok. Zongoristák, billentyűsök: Farkas Péter, Galambos Zoltán, Nemes Zoltán, Neumann Balázs. Gitárosok: Bellák Miklós, Hudák Imre, Hrutka Róbert, Kormos János, Vastag Gábor és én. Hegedű: Farkas Izsák. Szájharmonika: Engler Ferenc. Szaxofon: Dennert Árpád, Zsemlye Sándor. Harsona: Barbinek Gábor. És innentől kezdve még végtelen hosszú sorban akik nem zenészek de sokat segítettek az album elkészítésében. Kiadói részről Albert Zoltán (Eastern Delux Productions), Jamie Winchester mint hangmérnök,Nyíri Sándor a mastering-et készítette, Hasszmann Péter rajzolta a borítón lévő portrét, Fényes Gábor volt a desig-ner… Minden résztvevő azonnal igent mondott a felkérésre és ami a legmeglepőbb, hogy kivétel nélkül örültek is! Azt hiszem mindenkinek sikerült személyre szabott feladatot találnom, amiben jól érezhette magát.



Melyik a kedvenc dalod a lemezről és miért?

Nem tudom és nem tudom miért nincs kedvencem. :)





Nyilván nehéz lehet egy ilyen anyagot színpadra vinni, de van esély arra, hogy ez az album egyszer élőben is megszólaljon?



Nemrég még arra sem adtam esélyt magamnak, hogy elkészítsem az anyagot most meg a lemezemről beszélgetünk. Egyelőre nem tervezem, hogy színpadra állítsak egy olyan zenekart, ahol én vagyok a ’főnök’ de az esély mindenre meg van. Viszont a mostani időszak inkább kedvez az otthoni alkotásnak, úgyhogy lehet, hogy elkezdem kibővíteni ezt a 45 perces anyagot néhány dallal egy koncertműsorrá, aztán lesz ami lesz!



Mit gondolsz, hova pozícionálnád ma magad a hazai könnyűzenei palettán?

Ez nem az én dolgom. Zenész vagyok. Szeretek zenével foglalkozni, próbálni, koncertezni, stúdióban új dalokat felvenni vagy gyakorolni. A pozicionálás nem foglalkoztat, mint ahogy az sem, hogy mások hova pozicionálnak engem. Persze lehet műfaji jellemzőket ráhúzni egy anyagra de hát, mindenki bluest játszik! Nem? :)



Milyen zenekarok koncertjein láthatunk téged a közeljövőben?

Félve mondok ki bármit ami még nem történt meg, de: Decemberben néhány gyerekeknek szóló koncertet adunk a Bogármuzsika zenekarral. December 22-én és 23-án Jamie Winchester – Hrutka Róbert a Győri Balett-tal közösen, a MÜPA-ban koncertezik (Ez elég izgalmasnak ígérkezik, ilyet még nem csináltunk). Január 22-én a Váróterem című előadást játszuk a Kongresszusi Központban. Cseh Tamás dalait áthangszerelve, kicsit színházi jelleggel, kiváló színészek adják elő. Zenekar a Bonus Track. Ennél sokkal távolabb nem látok de az biztos, hogy jövőre 40 éves a Satöbbi zenekar! Ez alkalomból Április 1-én, bolondok napján – amikor is a zenekar alakult -, a Gödör klubban lesz világraszóló szülinapi ünneplés! Ati! Oda mindenképp gyere el! (

[2021.12.18.]