Kapcsolatok • Farkas Gábor "Gábriel" Farkas Gábriel Sting dalokat énekel a jazz zenekar újdonságán A napokban jelent meg Varga Gábor zenekarának új lemeze, amely a My Favourite Stings címet viseli. Az albumon Sting dalok izgalmas jazz feldolgozásai találhatók, amelyből öt dalban énekesként közreműködött Farkas Gábriel is. Vele beszélgettünk az alkotás folyamatáról, a dalban elmondott versekről és a zene mentálhigiénés szerepéről. A 2021 tavaszi lockdown alatt érkezett Gábrielhez a felkérés a Hunnia Recordstól és Varga Gábortól, akinek korábbi lemeze “az év jazz albuma” lett a NativeDSD audiofileknek létrehozott zenei fájlmegosztó oldalon. Milyen szempontok alapján kerestek meg téged? Mivel eddig vokális jazz anyaga nem készült a formációnak, így vendégénekeseket kértek fel. Fontos volt, hogy az eredetitől karakteresen eltérő, a jazz stíluskörnyezetben autentikus, mégis izgalmas férfihangot találjanak. A zenekar elmondása szerint így esett a választásuk rám. Énekesként korábban vendégként már szerepeltél a formációval, de most maradandó alkotásra szövetkeztetek. Sting dalok válogatásával kezdődött a műhelymunka. Hogyan döntöttétek el, melyik dalok kerülnek rá az albumra? Először mindenki a kedvenceit küldte el, majd a közös halmaz kialakulása után hangnemeket és stílusokat egyeztettünk. Ezután egyénileg készült fel mindenki, betartva a járványhelyzet akkori szabályait. A stúdióban találkoztunk először, amely távol van a város zajától egy mező közepén áll, tökéletes helyszín az elmélyült munkára. A felvétel analóg technikája és a dsd hatalmas felbontású, részletgazdag formátuma megköveteli, hogy egyben rögzített felvételek készüljenek. Nincs tune-olás, nagyon korlátozottan lehet editálni. Így csak az egyben, jól feljátszott take-eket fogadtuk együtt el. Ettől különlegesek ezek a felvételek. Te mi alapján választottál a számtalan Sting nóta közül? Számomra fontos volt, hogy a verseket elemezve a megfelelő karakterből, új, egyéni szemszögből megfogalmazva énekeljem a dalokat. Így kizárólag olyan szerzemények jöhettek szóba, amelyekkel képes vagyok azonosulni. Szerintem így lehet a leginkább közvetíteni a verset, vagyis a dalok mondanivalóját, üzenetét. Melyik számodra a legkedvesebb felvétel a lemezen és miért? Szeretem mindegyiket. De, ha nagyon választanom kellene, akkor az „It’s Probably Me” ütött meg a leginkább. Egyrészt, bevallom, még saját magamat is megleptem a végeredménnyel. Másrészt mérhetetlenül fontos az üzenete. Ezzel a dallal kezdődik az album, de a stúdióban ezt vettük fel utolsóként. Varga Gábor acapella szerette volna tőlem hallani, majd finoman, minimalista módon csatlakozni. Amikor előállt azzal az ötlettel, hogy egyetlen hangot forszíroz majd, meglepődtem, de nyitott voltam az újdonságra. A dal szövege egy komoly felismerést elemez számomra. A felelősséget szeretjük hárítani, de valójában nagyon sokat magunknak köszönhetünk a jó és a rossz dolgok terén is. Ha éhezve, fázva egy idegen kabátjában az aszfalton fekve nézed a csillagokat és jobb híján magadat ölelve ébredsz akkor senki nem látja, de felteszed a kérdést magadnak, hogy ki törődik veled. Nehéz kimondani, de kimondhatom, hogy mindenki magán tud a leginkább segíteni. Sajnálni is és ünnepelni is mi tudjuk a leginkább magunkat. Mi éltük át azokat a folyamatokat, amelyek odáig vittek bennünket, ahol épp vagyunk. Nekem ez a dal nagyon sokat jelent. Leginkább azt, hogy minden helyzetben fel kell ismernünk, hogy nem várhatjuk másoktól a boldogságunkat. Az elvárásaink csalódásokhoz vezethetnek. Igen, amikor elértünk valami nagyszerűt és a csúcsról körbe nézünk, az egészséges önértékelésnek és önbecsülésnek van ott az ideje. Ahogyan a legmélyebb bugyrokban sem hibáztathatunk nagyon másokat azért, mert elhagytuk magunkat. Ez az egy hang a zongorán az az egészséges középút, az a fogódzkodó, ahol el kell engednünk a másokra utaltságot és a magunk erejéből fennmaradni. Ha mi megtesszük az első lépéseinket, akkor már könnyen akadnak útitársaink, akikkel együtt támogathatjuk egymás sikereit. Végül büszkén egymásra nézünk, mert a másik jól helyt állt. Azaz mindenki megtette a maga dolgát. Ez a motivációs gondolat adta a lendületét ennek a felvételnek. A többi dallal kapcsolatban is ilyen mély meglátásaid vannak? Igen. Rendkívül inspirálóan hatnak rám. A gondolataimat a hivatalos közösségi oldalaimon meg is fogom osztani dalonként, mert mindegyik üzenete elgondolkodtató, erős és motiváló. Segítségükkel értékelhetjük és átélhetjük a jelent, a motiváló gondolatok révén valahogy jobban elkezdhetünk létezni a MOSTban, ami maga az ÉLET. Úgy tudom, további terveid is vannak ebben a különleges stúdióban... Valóban. Nemrég rögzítettünk egy újabb anyagot. A stúdióban csak egy zongora volt és én. S hamarosan a saját jazz triómmal a Farkas Gábriel Band-del is felveszünk egy albumot, de mindenről majd a maga idejében. MOST van MOST. Mindenkinek kívánom, hallgassa nyitott lélekkel és szeretettel a Varga Gábor Jazz Quartett My Favourite Stings című lemezét!



Az albumot az alábbi helyeken találjátok

Nagy felbontású verziók, listening tipként: NativeDSD, HighResAudio [2022.01.19.]