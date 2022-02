Fonyódi kolbászfesztivál 2022 - hasznos infok itt A téli Balaton egyik legjelentősebb gasztronómiai rendezvénye a Fonyódi Kolbászfesztivál, amelyre 2022. február 11-13. között kerül sor. Hagyományos látványdisznóvágással, hétszáz éves recept alapján készült kolbásszal és fantasztikus műsorral, fellépőkkel színesített programsorozat várják az érdeklődőket. A fesztiválon helyet kapnak a legjobb magyar kézművesek portékái és bemutatói a termelői piacon.



Sajtkülönlegességek, mangalica termékek, balatoni borok, békéscsabai házi szárazkolbászok és szalámik, különleges töltelékáruk, szalonnák, sonkák lesznek kóstolhatóak és vásárolhatóak a helyszínen.



Rétessütés, erdélyi kürtöskalács, langalló, édességek és megannyi válogatott gasztronómiai finomság is kóstolható. Péntek Sportcsarnok

17:00 Alma zenekar

18:00 Jótékonysági Sztár Kolbásztöltés

20:00 Kolbászok éjszakája

Házigazda:Dj.Lovi

Peat Jr.

Peat JR. &Fernando Feat Sheela

Delta

Erős VS Spigiboy Party sátor

16:00 Tschepen Tamás gitár akusztik

18:00 Dj Fikidi funky party

20:00 Dj Tib retro party Szombat Sportcsarnok

10:00 Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület

10:30 Kolbásztöltő verseny megnyitója, köszöntők

10:45 Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület néptáncbemutatója

11:30 Silver zenekar

14:00 Fáraó zenekar

16:30 Dj.Dominique Fergeteg Party

18:00 Eredményhirdetés

19:00 Kolbászok éjszakája

Házigazda Dj.Forkman

Dj.Forkman

Charlie

Irigy Hónaljmirigy

Dj.Forkman

Náksi

Dj.Forkman Party sátor

10:00 Tschepen Tamás piano

12:00 B-tone&Müller Attila saxophone live act

14:00 Spy The Ghost

16:00 Dj.Forkman retro party

18:00 Dj Tib funky party Vasárnap Sportcsarnok

11:00 Balatoni Települések Kolbásztöltő Bajnoksága köszöntők, megnyitó

11:30 Fonyódi Betyárok Néptáncegyesület néptáncbemutatója

12:00 Rio

13:00 Rakonczai Imre piano

15:00 Rio

16:00 Eredményhirdetés Party sátor

10:30 Zsíros Bertalan saxophone

12:00 Markó Krisztián harmónika

