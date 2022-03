Beavatott minket titkos terveibe a gyönyörű énekesnő Nem tudok tervek nélkül élni! - mondja Sylla Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a médiában és a közönség körében is Dégi Csilla, azaz Sylla. A Miskolc mellől származó tehetség számos sikeres klipet tudhat már maga mögött, a legutóbbi, az enyhén csípős társadalom kritikaként is felfogható Műanyalány pedig már tucatnyi rádióba is bekerült Kárpát-medence szerte. Az énekesnőt a stúdióban értük utol, ahol éppen RozéFröccs című, hamarosan megjelenő dalán dolgozott. Készségesen mesélt idei terveiről nekünk: - A való életben is mindig előre tervezek. Közeljövőre nézve a saját brandem kiépítése a fő célom. Szóló dalaim folyamatos megalkotása és megjelentetése. Mindemellett szívesen kipróbálnám magam újra akár tehetségkutató műsorban is, mint a Sztárban sztár leszek. Egy biztos, Sylla számos tervvel vág neki az idei szezonnak. Alább pedig a Műanyaglány című klipje tekinthető meg: [2022.03.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu