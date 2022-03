Kapcsolódó cikkek • Sztárban Sztár 2022 hetedik adás videók - nézd vissza a produkciókat Képgalériák • Sztárban Sztár 7. Sztárban Sztár képekben: Vavra Bence magas nőként, Stohl András rapperként tarolt Vasárnap középdöntőhöz érkezett a Sztárban Sztár. A Tv2 átalakulós, éneklős műsorában már csak hat énekes lépett színpadra és a végén egy ismét távozott. Az ország legnagyobb házibulijaként titulált műsor tényleg jó szórakozást nyújt, bár ez nem mindig az énekeseken múlik, sokkal inkább a műsorvezetőn, Till Attilán. Tudjuk, hogy más élőben, a helyszínen nézni egy sporteseményt, mint a tévén keresztül. Más egy színházi előadás is a kamerák közvetítése által és bizony más egy showműsor is. A Sztárban Sztár stúdiója, ha már a házibuli a hasonlat, akkor olyan, mint egy jómódú család kertes házában partyzni. Távol áll a paneltől, de azért nem egy luxusingatlan, olyan pont elég, a célnak megfelel. De egy bulin ugye szórakozni kell a vendégeket, és a Sztárban Sztárra erre nem csak az énekesek lettek szerződtetve. Felemás zsűri A zsűri feladata a pontozás, az énekesek értékelése, na meg a poénkodás. Ez hol jobban, hol rosszabbul megy. Papp Szabi képes arra, hogy ötször annyi mondatot mondjon el fél percen belül, mint más halandó ember, így neki jól jön, ha valakiről beszélnie kell. Kökény Attila tűnik a legőszintébbnek, nem viszi túlzásba a dolgokat, amit érez, többnyire ki is mondja, bár az is igaz, hogy a verseny nem vérre megy, így a nagyívű értékelésekbe nem kell belemenni. Lékai-Kiss Ramóna próbál belehelyezkedni a zsűri dívája szerepbe, ami többnyire sikerül is. Plusz pont, hogy megtartotta az egyéniségét: kissé karcos, amolyan pasis, így bármikor felveszi a kesztyűt a fiúkkal. Makranczi Zalán pedig a maximalista. Nem tudjuk mennyit készül egy-egy adásra, de ő az, aki minden háttérinfót tud a színpadon megjelenített énekesekről, énekesnőkről, együttesekről. Nem egy showman alkat, ezt le sem tagadhatná, de megoldja tudásból, ami dicséretes. Tilla, a profi Till Attila már sok-sok évnyi rutinnal a háta mögött áll a színpadon. Bármilyen műsort kap tökéletes műsorvezetést „végez”. De mitől lesz valami ennyire profi, mint ahogy ő csinálja? Tilla nem csak együtt él a műsorral, hanem imádja minden percét. Legalábbis ezt látni rajta, és ha nem így van, akkor pláne jól csinálja. Egyszerűen szórakoztató. Jóízűen tud nevetni mások, de a saját poénjain is, amitől az embert az sem érdekli, hogy mit mondott? Csak nevetünk vele együtt. Megéli a drámát, ami lássuk be, egy showműsor esetében nem olyan jelentős, inkább csak valami kreált dolog. Bárkinek beszól, nem finomkodik, de a határokat is ismeri. Hatan, mint a... A Sztárban sztár Magyarország legsokoldalúbb előadóját keresi. Erre a címre – vasárnapig – még Vavra Bence, Szekeres Adrien, Stohl András, Marics Peti, Ember Márk és Péterffy Lili volt az esélyes. Az énekesek egy-egy egyéni produkciót adtak elő, majd következtek a duettek (erre majd még visszatérünk...). Nyilván mindig vannak erősebb és gyengébb előadások, valakihez épp közel áll az adott énekes, vagy pedig fogalma sem volt róla, hogy ki az és mit énekelt. Egy azonban gyorsan szemet szúrt, mintha a zsűri néha teljesen más „filmet” nézett volna. Már nem spoilerezek azzal, hogy Péterffy Lili esett ki. Távozása – ha a vasárnapi teljesítményét nézzük – indokolt volt. Katy Perry-ként gyenge, hamiskás lett az előadása, mintha ott sem lett volna, legalábbis sokan inkább Budavári Fülöpöt nézték. A műsor online riportere szerepet kapott a rögtönzött klipben, és mivel Lilitől elmaradt az átütő erő, a szexi modell nézegetése jó időtöltésnek bizonyult abban a három percben. A zsűri viszont rajongásig imádta Lili előadását, kérdezhetnénk, hogy ők mit láttak-hallottak, de a válasz egyszerű: ízlések és pofonok... Az egyenesági továbbjutó ezen az estén Stohl András volt, aki előbb Subb Bass Monster slágerét – talán az egyetlent – rappelte el a színpadon, majd Vavra Bencével Olivia Newton-John-ná és John Travoltává alakultak át a Grease-ből. Na, és ez volt az est legszürreálisabb élménye. Stohl, mint a törpe Travolta, Vavra pedig a hórihorgas Newton-John. Mivel Bence alapból magas, még sikeresen felhúzta a magassarkút, sőt járni, mi több táncolni is tudott benne, így a duettjük könnyeket csalt sokak szemébe, persze a nevetéstől. Itt már lehetett érezni, hogy tényleg ilyen az ország házibulija. Kiemelkedett még Szekeres Adrien, aki az En Vogue tagjaként lépett színpadra, majd Péterffy Lilivel Madonnát és Justin Timberlake-et testesítették meg, Adri mázli, hogy neki Madonna jutott. Marics Peti egyéni produkciója ezen az estén kicsit szürkébb volt, Chad Kroegerként nem alkotott maradandót, nem úgy Ember Márk oldalán a Pa-dö-dő legnagyobb slágereit tömörítő egyvelegében. A két fiú már elmesélte, hogy az elmúlt hetekben nagyon jó barátság szövődött közöttük és ezt most Falusi Mariannként és Lang Györgyiként be is mutatták. Ember Márk egyéni produkciójában egyébként a Green Day American Idiot című számát kapta, amiben tévét tört és úgy ugrált, hogy Rubint Réka is megirigyelné. Nem véletlen, hogy a zsűri maximális pontszámmal értékelte a látottakat. A következő hétre a játékosok két-két egyéni produkcióval készülnek, amelyek ígérnek érdekességeket. Vavra Bence például Pitti Katalin, operaénekesnő bőrébe bújik, Ember Márk Psota Irén, Szekeres Adrien Lady Gaga, Stohl András pedig Zorán is lesz. A tét nagy, aki továbbjut, ott lesz az április 2-ai döntőben.



M. Adri Sztárban Sztár 2022 képekben - klikk a fotóra [2022.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu