Fantasztikusan indult a Hans Zimmer Live - Europe Tour 2022 2022. március 11-én kezdte meg az OSCAR®, a Golden Globe és a Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer európai turnéját, mely óriási sikerrel kezdődött el Hamburgban a Barclays Arénában. A próbák február elején kezdődtek Los Angelesben, Odesszában, Essenben és Berlinben. A filmzene rocksztárja végre visszatért a nagy showszínpadra. A rajongói 16 országban és 29 városban várják türelmetlenül a fantasztikus koncertet mely Hans Zimmer saját zenekarával és több mint 130 zenésszel kápráztatja el a nagyérdeműt. Ez az első ilyen nagyszabású arénás nemzetközi turné a járvány kezdete óta. Hans Zimmer Live 2022 április 11-én este 8 órakor kerül bemutatásra a Budapest Sportarénában is.



Az új produkciónak a megtervezéséhez Hans Zimmer bevonta a legkiválóbb kreatív elméket az amerikai showbizniszből. John Featherstone, világítástervezőt, aki számos nemzetközi rock és pop turnén dolgozott már.



A híres Derek McLanet, akinek legutóbbi munkái közé tartozik a Broadway „Moulin Rouge” című musical, és aki a színpad tervezésért, színpadképért volt felelős, illetve egy másik Broadway-rendezőt: Peter Nigrinit /„MJ the Musical”/– aki a háttérvetítést tervezte. Barry Lather koreográfus irányítja a nyolctagú táncegyüttest és gondoskodik arról, hogy a Hans Zimmer koncert valódi show-műsorrá váljon A koncertturné, a színház és az opera legjobb eszközeit és technikáit ötvözve igazán egyedi élményt biztosítanak.





A koncert szervezői a Green Stage Production.



A Green Stage Production mottója:"Földünk védelme tudatos célunk, ezért minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználás adataiból kiszámítjuk az adott események ökológiai lábnyomát, hogy ezen számítások eredményeként annyi fát ültessünk hazánkban, amely a keletkezett ökológiai lábnyomot ellensúlyozni képes".



Első turnéja 2016-ban forradalmi volt a filmzenei koncertek világában, teljesen megreformálta az eddigi megszokott formátumot. Hans Zimmer létrehozta saját zenekarát és nagy múltú zenei kollégáit állította a koncertek középpontjába, ötvözve a zenészeit a klasszikus zenekarral. Legnagyobb műveiből, mind karmesteri mind műsorvezetői szerepet vállalt, betekintést engedve a közönségnek az alkotói folyamatba, és anekdótákat idézve a Hollywoodi álomgyárból. A „Hans Zimmer Live" az egyik leginnovatívabb és az elmúlt évek legszórakoztatóbb koncertformátumai közé tartozik, több mint 100 fellépéssel a világ legnagyobb arénáiban, melyek több mint egymillió embert vonzanak. [2022.03.28.]