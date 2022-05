Tíz bemutatót tervez a 2022/2023-as évadban a Békéscsabai Jókai Színház Négy nagyszínpadi, két kamaraszínházi és négy gyerekdarab bemutatóját tervezi a 2022/2023-as évadban a Békéscsabai Jókai Színház - jelentette be pénteken sajtótájékoztatón a teátrum igazgatója. Seregi Zoltán elmondta, hogy az első bemutatójuk október 14-én Örkény István Tóték című drámája lesz a Sík Ferenc Kamaraszínházban, ahol februárban egy klasszikus francia bohózattal, a Lady Oscarral lépnek a bérletes nézők elé. A nagyszínpadon október 28-án Halasi Imre rendezésében mutatják be A szabin nők elrablása című zenés bohózatot. Januárban Gogol A revizor, februárban a Fellini-film alapján készült Országúton bemutatása szerepel a tervek között, májusban Agatha Christie Gyilkosság meghirdetve című krimije zárja az évadot, amelyben Miss Marple szerepében ismét visszatér "a visszavonulását már kétszer bejelentő" Felkai Eszter - tette hozzá Seregi Zoltán.



Megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány miatt kicsit megcsúsztak az idei évad bemutatóival, így igazából a Drakula-fantáziával kezdenek a nagyszínpadon szeptember 16-án. A Neil Simon műve alapján készült Furcsa pár női változatának kamaraszínházi bemutatója még meglesz júniusban, de "kijátszani" csak szeptemberben tudják. Ugyanez igaz a stúdiószínházba tervezett Királyom, Isten áldjon című darabra, amelyet a teátrum színésze, Bartus Gyula írt.



A gyerekeknek a Hagymácska orosz, a Hétalvó japán és a Tejkút magyar című népmesei előadásokkal készülnek. Tamási Áron Ördöngölő Józsiás című zenés mesejátékát - amelyet a Lázár Ervin-program keretében ingyen láthatnak a harmadikos és ötödikes diákok - Koltay Gábor rendezi.



Seregi Zoltán elmondta, várhatóan év végén, jövő év elején elköltözik új helyére a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, amellyel eddig megosztották a kamaraszínházat. A felszabaduló helyre bérleten kívüli előadásokat terveznek, Neil Simon Hotel Plaza és az Ájlávjú minimusical szerepel az elképzelések között.



Kérdésre válaszolva Seregi Zoltán kifejtette: ők működtetik a szentesi Tóth József Színház és Vigadót, ahová az idei évadban félévente 4-4 előadást vittek az öt gyerekdarab mellett. "A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez picit sok, sűrű volt" - fogalmazott az igazgató. Ezért a jövő évadban 6 előadást vinnének Szentesre: a Zorba, a görögöt, az Énekes madarat, a Furcsa pár női változatát, A revizort, az Agatha Cristie-darabot, és lesz egy Rejtő-előadás, amelyet Békéscsabán nem játszanak majd.



A nyári vendégszereplésekről szólva elmondta, hogy Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából az író szülőhelyén, Farkaslakán június 4-én adják elő a Vitéz lélek című darabot, amelyet játszanak majd a Gyulai Várszínházban, Lakitelken és az erdélyi Mikházán is.



A Szarvasi Vízi Színház évadja június 17-én Trianon című darabjukkal kezdődik, itt előadják a Made in Hungáriát és a Tihany tündért is, valamint három nap játsszák "az elmaradhatatlan" Monte Cristo grófját, amely már körülbelül a 130. előadásánál jár.

A Déryné-programba a Két összeillő ember című stúdiószínházi darabjukat válogatták be.



Az MTI kérdésére Seregi Zoltán kifejtette, érezhető, hogy térnek vissza a bérletesek a pandémia lecsengésével, "a felnőtt bérlet minimálisan volt kevesebb idén, mint a járvány előtt". A gyerekbérletek száma is nőtt, de az még nem érte el a vírus előtti szintet - húzta alá.



A bérletmegújítás május 16-án kezdődik. MTI [2022.05.06.]