A játszma premierjével nyit a Magyar Mozgókép Fesztivál 2021. június 9-12. között, a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023Európa Kulturális Fővárosa program közös szervezésében rendezik meg a Magyar Mozgókép Fesztivált, mely különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. A hazai filmek ünnepén három városban - Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban – kilenc helyszínen közel száz magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok, melyek közül húsz hazai premier. Új helyszínként bekapcsolódik a veszprémi História Malomkert és a Játékszín is. Ott vetítik majd a fesztivál nyitófilmjét, Fazakas Péter A játszma című alkotását Nagy Zsolttal, Kulka Jánossal, Hámori Gabriellával és Scherer Péterrel a főszerepben. A fesztivál megemlékezik a 100 éve született Pécsi Sándorról és a 120 éve született Jávor Pálról is. Az eseményt a Veszprém-Balaton 2023Európa Kulturális Fővárosa program bonyolítja le, a háziasszony Juhász Anna lesz. A hard core rajongók már most válthatnak early bird bérletet és lesz diák, nyugdíjas, valamint helyi kedvezmény is. Június 9-én Veszprémben, az új helyszínként bemutatkozó História Malomkertben Fazakas Péter A játszma című alkotásának díszbemutatójával nyílik az idei Magyar Mozgókép Fesztivál. A hatvanas évek Budapestjén játszódó fordulatos krimiben olyan nagyszerű színészeket láthatunk majd az óriás kivetítőn, mint Nagy Zsolt, Kulka János, Hámori Gabriella és Scherer Péter. Közel száz filmmel – köztük a Magyar Filmdíjak nevezettjeivel -, húsz premierrel, szabadtéri vetítésekkel, felújított klasszikusokkal, sztárokkal, közönségtalálkozókkal, gyermek- és ifjúsági programokkal, kiállításokkal, koncertekkel és gasztroprogramokkal várja a közönséget idén is a Magyar Mozgókép Fesztivál a csodálatos Veszprém-Balaton régióban. Az esemény háziasszonya Juhász Anna irodalmár lesz. A játszma című fim mellett további tizenkilenc alkotás premierjét tartják a fesztiválon. Ott lesz először látható Rohonyi Gábor és Vékes Csaba romantikus vígjátéka, a Szia, Életem!, melyben olyan kíváló színészeket láthatunk, mint Thuróczy Szabolcs, Básti Juli, Mucsi Zoltán és Kovács Patrícia. A fesztiválprogramban debütál továbbá Papp Gábor Zsigmond Bereményi kalapja című alkotása is. A zenés dokumentumfilm Bereményi Gézát és sokrétű munkásságát mutatja be. A fesztivál a Kár a benzinért című film vetítésével emlékezik meg a 100 éve született Pécsi Sándorról, a 120 éve született Jávor Pál tiszteletére pedig látható lesz a Toprini nász című felújított klasszikus. Az esemény zárófilmje Pálinkás Norbert Katinka című életrajzi dokumentumfilmje lesz. Veszprémben két új helyszínen, a História Malomkertben és a Játékszínben, valamint a Hangvillában, az Óvárostéren, az Expresszóban és az Agóra kulturális központban, Balatonfüreden a Tagore sétányon és a Balaton moziban, Balatonalmádiban pedig a Wesselényi strandon elhelyezett óriás kivetítőn peregnek majd a filmek. „A fesztiválra kiválasztott filmek sokasága és sokszínűsége is mutatja, hogy a magyar filmipar csúcsformában van. Rendkívül izgalmas programmal várjuk a nézőket júniusban a csodálatos Veszprém-Balaton régióban. Nagy lelkesedéssel indítottuk útjára tavaly, a magyar film 120 éves jubileumát ünnepelve a Magyar Mozgókép Fesztivált. Most, a második kiadásra készülve, a lelkesedésünk még nagyobb, hiszen tavaly elismerő visszajelzéseket kaptunk a szakmabeliektől és a közönségtől egyaránt." – nyilatkozta Káel Csaba, filmügyi kormánybiztos. Dr. Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton 2023 – EKF program megvalósításáért felelős kormánybiztos elmondta: „Örülünk neki, hogy a magyar film ünnepe immáron másodszor kerül megrendezésre a Veszprémben. Bízunk benne, hogy a Magyar Mozgókép Fesztivál és az Európa Kulturális Fővárosa program bebizonyítja, hogy ez a térség egy egységet alkot és népszokássá válik, hogy rész vegyünk egymás ünnepein. Távlati célunk Európa új kulturális-kreatív ipar régiójává válni, a film pedig ennek az ágazatnak az egyik legdinamikusabban fejlődő területe, így nem titkolt célunk, hogy a mozgóképszakma találkozóhelyévé szeretnénk válni." A hard core rajongók május 15-éig válthatnak early bird bérletet és lesz diák, nyugdíjas, valamint helyi kedvezmény is. A Magyar Mozgókép Fesztivál záróakkordjaként június 12-én a Magyar Filmakadémia átadja a Magyar Mozgókép Díjakat. [2022.05.12.]