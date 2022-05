Ördögkatlan fesztivál 2022 - Több száz program várja a vendégeket Több száz eseményt, köztük színházi előadásokat, irodalmi esteket, képzőművészeti és családi programokat, koncerteket kínál öt napon át az idén augusztus 2. és 6. között zajló Ördögkatlan fesztivál - közölték a szervezők keddi online sajtótájékoztatójukon. Az idén Nagyharsányban, Beremenden, Villánykövesden, valamint a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylian szőlőbirtokon zajló fesztivál egyik főszervezője, Bérczes László közölte: a rendezvény jubileumi, hiszen 15. alkalommal tartják meg idén több mint félszáz helyszínen.

Kiss Mónika, a fesztivál másik szervezője a programok közül a több mint hatvan színházi eseményt emelte ki. Mint mondta, azok között minden korosztály talál majd produkciót magának.



Mint Komáromi György, az Ördögkatlan gazdasági vezetője rámutatott, a 2022-es programokra nem jutott annyi forrás, mint azt remélték, és még ma is vannak lyukak a költségvetésben. Emiatt a beremendi nagyszínpadot, illetve az ahhoz kapcsolódó, költséges produkciókat el kellett hagyni idén. Hozzáfűzte: a jövőt illetően bíznak újonnan megnyíló forrásokban.



Kollár-Klemencz László, író, zenész, filmrendező, az idei Ördögkatlan díszvendége elmondta, hogy a fesztiválon egy beszélgetés keretében bemutatják Öreg Banda című családregényét és fellép kamarazenekarával, valamint Farkas Róberttel és Dargay Marcell-lel a Zabolátlan lovaim című lírai dalestet adják elő.



A fesztivál kiemelt programjai között a K2 Színház művészei augusztus 6-án a nagyharsányi tornateremben adják elő Züfec című produkciójukat, míg a beremendi református templom kertjében a Ki vele, Néró!, Az apostol, a Felhőkakukkvár és a Rebellisek is megtekinthető lesz.



Szintén augusztus 6-án Törőcsik Mari-emlékestet tartanak, Baksa Soós Jánosra, a magyar underground tavaly szeptemberben elhunyt ikonikus, titokzatos alakjára pedig kiállítással, koncerttel emlékeznek.



A Magyar Zene Háza Nagyharsány szívében, a református templomban és a templomkertben várja a katlanozókat "progresszív, interaktív, improvizatív és játékos produkciókkal". Délelőtt közönséget bevonó workshopokkal indul a nap, míg a zeneművek kortárs ismeretterjesztő koncertjei mellett fellép a Városminor, a Neked8 énekegyüttes, valamint több amatőr kamarazenei formáció.



A nagyharsányi Narancsliget délelőttönként a gyerekeké és a családoké lesz sok mesével, könyvvel, kézműveskedéssel, animációs workshoppal. Itt láthatja a közönség a Hamupipőkét és a Szegény Dzsoni és Árnika című előadást, együtt zenélhetnek az érdeklődők a Bélaműhellyel, de akár Sakkiskolában is tanulhatnak a gyerekek és szüleik.



Cirkuszi és utcaszínházi produkciók is lesznek köszönhetően a spanyol Cia. Pakipaya-nak és a mexikói Foco alAire utcaszínháznak. Előbbi előadása ötvözi a látványos és akrobatikus légtornát és a színházat, míg a mexikóiak furcsa, titokzatos, rituális utcai vonuláson vonják be produkciójukba a publikumot.



Az Ördögkatlanon Dinyés Dániel és Kolonits Klára jóvoltából ismét lesz operabeavató, amelyhez Jób könyve címmel Dargay Marcell, Dinyés Dániel és Futó Balázs kortárs zeneművet írt. Lesz az orosz-ukrán háború szörnyűségeit megidéző koncert is, és fellép Udvaros Dorottya és Básti Juli, Pokorny Lia és a Nézőművészeti Kft.



A villánykövesdi Csikófuttatóban különböző színházi egyetemek hallgatói mutatkoznak be Kolozsvártól Budapestig, Kaposvártól Pécsig, a Hagyományok Háza pedig gyerekprogramokkal, táncházakkal, kézművesekkel, népzenei koncertekkel tölti meg a Teleki Ligetet.



Az Ördögkatlanon mindezeken felül száznál több könnyűzenei koncertet is tartanak, így a Carson Comától a Hiperkarmáig, a 30Y-tól a Kiscsillagig sok zenekar képviselteti magát.



Az Ördögkatlan díszvendége idén Kollár-Klemencz László mellett Magyarország legnagyobb digitális fényképarchívuma, a Fortepan, a Líra Könyv Zrt., a Magyar Nemzeti Múzeum és a Budapest Bábszínház lesz.



A fesztiválról részletes információk a www.ordogkatlan.hu-n, valamint a fesztivál Facebook-oldalán olvashatók.

