Ilyen lesz a Pannon Várszínház 2022/2023-as évada A 2022/2023-as kőszínházi évad bérletes és bérletszünetes előadásai a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program jegyében. Bérletes évadsorozatunkon kívül két darabunk indul országos turnéra. A néhány éve bemutatott és azóta is nagysikerrel játszott Galt MacDermot – James Rado – Gerome Ragni: HAIR című musical magyar nagyvárosok arénáiban fog megjelenni ősztől.



A 2023-as évben lesz 50 éves Déry Tibor – Pós Sándor – Presser Gábor – Adamis Anna: A KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL című musical, melyet tizenöt évig tartottuk műsoron. Öt évvel ezelőtt „Az évad előadása” díjat nyerte el a közönség jóvoltából. Azóta szüneteltettük a produkciót, de az 50. jubileumi évre felújítjuk és országos turnéra indulunk vele. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Program kiemelt partnerintézményeként fontosnak tartjuk az elkezdett és a már hagyománnyal bíró összművészeti és kulturális projektek folytatását 2023 után is. Az Európa Kulturális Fővárosa cím, rang és elismerés Veszprém városa és a kultúra számára is nagy jelentőséggel bír, mondhatni történelmi esély. Éves programjaink mellett évadkínálatunkban is a progressziót képviseljük megalakulásunk óta. A 2022/2023-AS KŐSZÍNHÁZI SZEZON BÉRLETES ELŐADÁSAI Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN – musical a musical Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján készült Évadunk első bemutatójának szereposztása bővelkedik a fiatal tehetségekben. Veszprémből, a régióból és Budapestről érkeznek hozzánk 8-16 év közötti lányok és fiúk, pontosan harmincan. Rajtuk kívül a Pannon Várszínház teljes társulata is szerepel a nagyszabású előadásban. A siker titka még, hogy a darab erősen képviseli azt a szolidaritást, amit az elhagyott vagy valamilyen oknál fogva segítségre szoruló gyerekek iránt érzünk. Sajnálatos módon az európai történelem is produkál olyan helyzeteket, amikor ezeknek a gondolatoknak és értékeknek a szokásosnál is hangosabban kell hangot adni. A világhírű film alapján készült színpadi játék hűen követi az eredeti mű cselekményét, a II. világháború után utcára került, árván maradt gyerekek kálváriáját. A kivetettekkel, a hátrányos helyzetűekkel, az etnikailag másokkal, a megváltozott világban önmagukat keresőkkel szolidaritást vállaló, a humánum alapértékeit felmutató, a művészet, a zene megváltó erejében hívő, az együttérző és befogadó szeretet erejét sugárzó alapmű messze túlmutat a konkrét alaphelyzeten, és a magyar európaiság nagy erejű megfogalmazását adja. A mű tartalmi gazdagságát erősíteni szándékozik a színpadkép is. Egy forgó, romos, egykori értékeket őrző építmény képezi a játék centrumát, áttört falaival állandóan sejteti a konkrét történések mögöttes tartalmait. E centrum körül bolygóként keringnek a sok konkrét helyszínt jelölő tárgyak, egymást váltva, néha szándékosan összeérve, létünk, kiszolgáltatottságunk örök körforgását, időnk, tereink relativitását felmutatva. A szerepeket társulatunk színészei mellett - válogatás alapján – gyermekszínészek alakítják. Díszlettervező: Kovács Yvette Alida. Jelmeztervező: Justin Júlia. Koreográfus: Hernicz Albert. Rendező Vándorfi László. Bemutató tervezett időpontja: 2022. szeptember 24.

Ken Ludwig: PRIMADONNÁK - vígjáték A világhírű vígjátékszerző ezúttal rendkívül értékes alapanyaghoz nyúl: Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok című vígjátékának konfliktusrendszere elevenedik meg két fiatal színész, két műkedvelő lány és környezetük érvényesülési szándékában, egyébként is bonyolult viszonyaiban. A rendkívül szórakoztató alaphelyzetet professzionális írói munka és nagyszerű szereplehetőségek teszik vonzóvá, színházunk fiatal társulata számára. Mindamellett igazi színházi reklámja Shakespeare halhatatlan művének. Díszlettervező: Kovács Yvette Alida. Jelmeztervező: Pap Lívia. Rendező: Szelle Dávid. Bemutató tervezett időpontja: 2022. november 5.

Robert James Waller: A SZÍV HÍDJAI - színmű

Adaptáció: Zöldi Gergely A Madison megye hídjai Robert James Waller nagy sikerű regényének filmváltozata Meryl Streep és Clint Eastwood főszereplésével meghódította az egész világot. 1965. Amerikai kisváros. Egy nő, aki Olaszországból Amerikába költözött, hogy régi terveit feladva, feleség és anya legyen egy farmon. Egy férfi, aki a National Geographic számára készít fényképeket a környék fedett hídjairól. Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz. Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még ha nem is tudtak róla. Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megváltoztassák egymás életét. A középkorúak szerelmének, hiányainak emlékezetes felmutatása ez, mely színpadi változatában is felemelő, szívszorító perceket okoz, hangsúlyozva az emberi, elsősorban a női méltóságot. Díszlettervező: Kovács Yvette Alida. Jelmeztervező: Justin Júlia. Rendező: Szelle Dávid Bemutató tervezett időpontja: 2022. december 10. Petőfi Sándor / Szálinger Balázs: KARAFFA - vígjáték 1849 júliusában, hetekkel a halála előtt kezdte el Petőfi az eperjesi vésztörvényszék mészárosáról, Antonio Caraffa tábornokról szóló drámáját. A drámával mintegy tizenöt oldalig jutott, aztán közbeszólt a mindenki által ismert történelem. A Pannon Várszínház Karaffa-pályázatára készült mű, dacára a szörnyű történeti háttérnek, alapvetően vígjáték. Helyzetkomikumok, félreértések és butaság, félelem és hazaszeretet, elkeveredett levelek, őszinteség és hazugságok története, amelynek végén a szerző, a történelem helyett is igazságot oszt a tizenhetedik század véreskezű hóhérjának. Szálinger Balázs: Karaffa című művének szerepeit a Pannon Várszínház teljes társulata, valamint vendégszínészek alakítják. Rendező: Vándorfi László. Bemutató tervezett időpontja: 2023. február 18.

Tompos Kátya – Hrutka Róbert: MESÉK EURÓPÁBÓL - történetmesélő koncert (ősbemutató) A Nemzeti Színház Jászai Mari díjas fiatal színésznője a Valami Amerika 2 című filmben csillogtatta meg először énektudását. A Magányos csónak című dal sokak kedvence lett. Az István a Király 2013-as előadásán Réka szerepében hódította meg a Papp László Budapest Sportaréna és a Szegedi Szabadtéri Színpad közönségét. Énekesnőként talán kevesebben ismerték eddig, pedig Kátya otthonosan mozog a jazz a pop és a világzene világában is. Két szóló lemeze jelent meg, mindkettőt Hrutka Róberttel közösen készítették. A 2022-2023-as évadra saját koncert műsorát álmodta újra kifejezetten a Veszprémi Pannon Várszínház közönségének. Kátya koncertje egy varázslatos zenei utazás Angliától Oroszországig. Dalok angol, francia, bolgár, magyar, és orosz nyelven. Igazi kalandozás nem csak kelet és nyugat, de a különféle zenei stílusok között is. Napjaink sokszínű Európájának izgalmas zenei lenyomata, egy olyan tükör, melybe jól esik belenézni. És hogy mennyire izgalmas? Képzeljék el, milyen lehet az amikor Kosztolányi és Jimi Hendrix együtt részegülnek meg egy hajnalon, Zaz pedig Cseh Tamással sétál kézen fogva, és közben a U2 szól valahonnét a távolból…. A dalokat Hrutka Róbert öltöztette megfelelő zenei köntösbe, úgy, hogy a már-már elképzelhetetlen sokszínűség mégis páratlan zenei egységgel jut el a hallgatóhoz. Bemutató tervezett időpontja: 2023. április 22.

„Kortársunk Petőfi” évad Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett meghívásos Karaffa drámapályázatra beérkezett pályaműveket színházunk az alábbiak szerint mutatja be: 2023.01.07. / Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című elbeszélő költeményének sajátos, zenés változata, mely koprodukciós bemutató a Forte Társulattal, Horváth Balázs kortárs zeneszerző megzenésítésében, a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével.

című elbeszélő költeményének sajátos, zenés változata, mely koprodukciós bemutató a Forte Társulattal, Horváth Balázs kortárs zeneszerző megzenésítésében, a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével. 2023.02.18. / Szálinger Balázs drámájának nagyszínházi bemutatója

2023.02.19. / Háy János művének stúdiószínházi bemutatója

2023.03.10. és 12., 03.24-26. Tavaszi Fesztivál / További pályaművek bemutatása a 16. alkalommal megrendezésre kerülő Tavaszi Fesztiválunkon felolvasószínházi vagy egyéb formában. Szeretnénk az ifjúsági (középiskolai és egyetemi korosztály) közönséget is megszólítani és Petőfit nem csak, mint klasszikus, hanem zsenialitása és aktualitása okán, mint kortárs szerzőt bemutatni. Petőfi sorozatunk valamennyi eleme társul a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz és annak ünnepi évéhez, mely egybe esik a Petőfi évfordulóval. Pannon Várszínház [2022.06.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Show zenekar énekesnőt keres! zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2022.06.01.]

A Dal 2023 zenész » gitáros [2022.05.25.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu