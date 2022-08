Ezt hallanod kell! Funky anyaggal jelentkezik Temesi Berci

Szinte hihetetlen, de „Time is not a magazine” című ötödik nagylemezének tizedik klipjével jön elő immáron Temesi Berci.

A basszusgitáros ezúttal is olyan partnereket kért fel, akikkel sok-sok éve, megannyi formációban bizonyítottak már közösen. Ferencz Péter Peetet, valamint Zolbertet senkinek nem kell bemutatnunk, aki kedveli az igényes, minőségi élőmuzsikát, hiszen a srácokat többek között a 3 éve megalapított Smooth Jazz Brothers formációban láthatjuk, hallhatjuk együtt zenélni. „Ennek a 3 évnek az egyik kiemelkedő pontja az volt, amikor Charlie-t is vendégül láthattuk az egyik koncertünkön. Azt hiszem, az az este felejthetetlen emlék marad mindannyiunk számára.” – árulta el a Fonogram- és Artisjus díjas Berci.

„Bercivel nagyon sok éve dolgozunk már együtt, minden alkalommal megtisztelőnek érzem, hogy elhív a lemezeire, vagy a koncertekre játszani. Ez a dal is egy speciális lehetőség volt, mert Zolberttel újra közösen alkothattunk, akinek a saját lemezein is dolgozom producerként már egy jó ideje. A ’ Slap tha stick’ egy autentikus, funky nóta lett, amelyben szerintem mindenki nagyon jól helyt állt. Lenyűgözőnek tartom Berci nagy vállalkozását, hogy a lemez minden dalához más zenészeket, szólistákat hívott el, ráadásul az összes számhoz készített klipet, videót is. Soha nem látott, színes anyag ez a korong.” – kezdte Peet. „Zombori Atussal is többször dolgoztunk már együtt színpadon, a Smooth Jazz Brothersben főleg, de dobolt már a Peet Projectben is, sőt most készülünk együtt új, nagy dolgokra. Izgalmas időszak ez.” – tette hozzá a hegedűs, énekes, zenei producer, akit érdemes a Tik-tokon is követni frappáns, tartalmas videói miatt.

„Nagyon szeretem, hogy összeszokott csapatot alkotunk már hosszú évek óta Bercivel, valamint Peettel. A közös formációnkon túl folyamatosan hívjuk meg egymást zenélni, alkotni a saját lemezeinkre. Emberileg, zeneileg is jól működünk együtt, tényleg ismerjük egymást.” – mondta el Zolbert. A többszörösen díjnyertes szaxofonos nem mellesleg minden eddiginél mélyebb, színesebb, sallangmentes, újszerű albummal jelentkezett áprilisban. A „Focus” lemezen 12 szerzemény hallható, és olyan közreműködők, alkotók bizonyítanak rajta, mint Adam Hawley (USA), Kim Scott (USA), Kayla Waters (USA), Oli Silk (Egyesült Királyság), Balage (USA), valamint Peet. A korong markáns változásokat, egy fontos időszak megfogalmazását jelenti, Zolbert olyan témákkal foglalkozik rajta, mint az időközbeni szülővé válása (írt egy dalt a kislányának), Budapest varázsa, USA-beli utazásai, vagy éppen a minden alkotót, művészt mélyen érintő pandémia.

A „Time is not a magazine ” albummal Berci elsősorban a kevés reflektort kapó dobosok előtt tiszteleg, az anyagon közel 50 közreműködő munkássága hallható. A „Slap tha stick” című dalban az ütőshangszeren Zombori Atus bizonyít. „Atussal 7 éve dolgozom együtt, immáron a Tornóczky All Access zenekarunkban is ő dobol. Ráhangszereltük ezt a dalt, amelynek végleges hangzását ezúttal nem csak Bubenyák Zolinak, de Peet-nek, és Zolbertnek is köszönhetjük. Valóban közös kreatív folyamat volt ez attraktív dobbal, basszus groove-val. A Csend stúdióban vettük fel, ahol igazi örömzenélés zajlott.” – mondta Berci.

„Nagyon megtisztelő volt, amikor Berci felhívott, hogy szeretne felkérni az ötödik nagylemezére dobolni egy dal erejéig. 7 éve dolgozunk együtt különböző formációkban, a legfrissebb zenekarunk a Tornóczky All Acces, ami mindkettőnk szívügye. Mikor átküldte ezt a számot, azonnal megtetszett! Kicsi kattogásokat gitároztam fel rá otthon, hogy még funkysabb legyen, nagyon magaménak érzem. Örülök, hogy Peet és Zolbert lett a két szólista benne. Nagyon király lett a végeredmény!” – árulta el végül Atus.

A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be. A basszusgitárosnak hosszú évek óta célja, hogy segítse a jövő zenészeit. YouTube csatornáján nemrégiben új sorozatot indított el, ahol hangszedő és elektronika teszteket mutat be jó minőségű hang és videó segítségével. A felvételek 2 hetente kerülnek fel a platformra. Emellett Berci július végén a Tornóczky All Access formációval is bemutatkozott, ahol olyanokkal zenél együtt, mint a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese, Tornóczky Ferenc (gitár), Nagy Ricsi (ének), valamint Zombori Attus (dob). A csapat immáron négy dalt publikált a legnagyobb videómegosztón, érdemes nekik is esélyt adni.

[2022.08.26.]