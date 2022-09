Csütörtökön indul a jegyek értékesítése - Végre Budapest is része a Remmstien turnénak A Rammstein fokozva a tempót bejelentette: 2023-ban is visszatérnek az európai stadion turnéjukkal, immár harmadik alkalommal! A Puskás Arénába július 11-én jönnek! Jegyek szeptember 08-től válthatók! Hogy pontosan mit jelent ez a turné, arról már számtalan újság beszámolt idén: akkora színpadot, ami időnként túllóg a stadion tetején is, tűzzel és lánggal bevilágított show-t, tökéletesen hangszerelt zenekart, a Rammstein színpadi humorát és szenvedélyét – és mindezt stílusban, méretben és minőségben valóban egyedülálló módon prezentálva. Így teljesen logikus, hogy a Rammstein minden rajongójának és a rajongóvá most válóknak újabb esélyt kínál, hogy élőben megtapasztalhassák „gigantikus show”-jukat (Rolling Stone), amitől az európai „stadionok megremegnek” (Nordkurier) „rengeteg tűzijátékkal, durranással és füsttel” (Sueddeutsche Zeitung). EURÓPAI STADION TURNÉ 2023 május 22. Litvánia, Vilnius, Vingio Parkas

május 27. Finnország, Helsinki, Olympiastadion

május 28. Finnország, Helsinki, Olympiastadion

június 2. Dánia, Odense, Dyrskueplads

június 7. Németország, München, Olympiastadion

június 8. Németország, München, Olympiastadion

június 14. Szlovákia, Trenčín, Trenčíni Reptér

június 17. Svájc, Bern, Stadion Wankdorf

június 18. Svájc, Bern, Stadion Wankdorf

június 23. Spanyolország, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

június 26. Portugália, Lisszabon, Estádio Da Luz

július 1. Olaszország, Padova, Stadio Euganeo

július 6. Hollandia, Groningen, Stadspark

július 11. Magyarország, Budapest, Puskás Aréna

július 15. Németország, Berlin, Olympiastadion

július 16. Németország, Berlin, Olympiastadion

július 22. Franciaország, Párizs, Stade de France

július 26. Ausztria, Bécs, Ernst-Happel Stadion

július 30. Lengyelország, Chorzów, Stadion Śląski

augusztus 4. Belgium, Brüsszel, King Baudouin Stadium Jegyek szeptember 8-án, csütörtökön 10 órától kaphatók. A budapesti belépők a www.livenation.hu oldalon keresztül érhetők el. A turnéval kapcsolatos információk és hivatalos jegyértékesítési linkek a rammstein.com/tickets oldalon találhatók.

A Rammstein rajongói klub, a “LIFAD” tagjainak elővásárlási lehetőséget biztosítanak szeptember 6-án 10 órától, 24 órán keresztül. Annak érdekében, hogy minél több rajongó tisztességes áron vásárolhasson jegyet, kérjük, tartsa be a következőket: Javasoljuk, hogy minden rajongó, aki szeretne jegyet vásárolni, előzetesen hozzon létre ügyfélfiókot a hivatalos jegyterjesztőnél, hogy később, az értékesítés kezdetén gyorsabban tudja lebonyolítani a rendelési folyamatot. A Rammstein jegyek személyre szabottak. Ez azt jelenti, hogy minden belépő az adott jegyen megnevezett személyhez kötődik, így a névre szóló Rammstein belépők átruházása vagy bármilyen továbbítása tilos. Ezzel kapcsolatos további részletek a hivatalos jegyértékesítő oldalán találhatók, illetve a jegyvásárlás folyamatában kaphatók. Ez a speciális és tudatos szabályozás azt a célt szolgálja, hogy minél több rajongónak legyen esélye tisztességes, és nem túlzott áron történő jegyvásárlásra.



