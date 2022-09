Kerekdomb Fesztivál 2022 - Pénteken kezdődik a program Több mint száz kulturális és gasztronómiai programmal várják a látogatókat a hetedik Kerekdomb Fesztiválon szeptember 16-tól 18-ig Tállyán. A háromnapos fesztivál programjai között filmvetítések, színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, valamint borkóstolók is szerepelnek. A Kerekdomb Fesztiválon fellép a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a Budapest Bár, Caramel akusztikus koncerttel készül, de színpadra lép még mások mellett Apey, Palya Bea és zenekara, a Sorbonne Sexual, a Hét Hat Club, Saya Noé, a Kertekalatt, a Platon Karataev duo, a The Anahit akusztik duó és a Szilárd Piano Projekt.



A színházban az Art-Színtér és a Művészetek Völgye közös darabját, a Mr. és Mrs-t mutatják be, valamint Edward Albee Három magas nő című előadását láthatja a közönség. Pokorny Lia LIAison című zenés stand-up estjével érkezik Tállyára, Beck Zoli és Vecsei H. Miklós Kártyajáték című irodalmi műsorával, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska pedig Pilinszky és én című előadásával.



A tállyai evangélikus templomban komolyzenei koncertek lesznek, hallhatja a közönség a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertjét és Berecz Mihály zongoraművész, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasa szólóestjét, valamint Rohmann Ditta gordonkaművész és Szirtes Edina Mókus kamaraformációját.



A látogatók a helyi borokat és borászatokat is megismerhetik, sok pincészet külön programmal, dűlőtúrával, kóstolóval készül a fesztiválra.



A fesztivál teljes programkínálata a www.kerekdombfeszt.hu oldalon olvasható. MTI [2022.09.12.]

