Újraindul vasárnap a Müpa egyik legnépszerűbb gyerekprogramja Újraindul vasárnap a Müpa egyik legnépszerűbb gyerekprogramja, a Cifra Palota; a gyerekeket egész délelőtt programok és foglalkozások sora várja, amelyeken egyszerre szórakozhatnak és tanulhatnak. A Müpa ingyenes családi sorozat két és fél évnyi szünetet követően tér vissza - olvasható az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a Müpa a kezdetektől jelentős szerepet vállalt a jövő koncertlátogatóinak nevelésében, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy programkínálatában az összes korosztály megtalálja a számára megfelelőt.



A hagyományos gyermekelőadások és -hangversenyek mellett számos, a hangsúlyt az ismeretterjesztésről az élményre, kreativitásra és interakcióra helyező program várja a gyerekeket hétről hétre, szem előtt tartva a magyar zenei hagyományok és zenekultúra értékeinek megőrzését és továbbadását - áll a közleményben.

A családi és ifjúsági programok a 2022/23-as évadtól Müpa Junior néven, megújult, játékos arculattal találhatók meg a Müpa felületein.

A közleményben Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját idézik, aki kiemelte: a Müpa fennállása óta eltelt 17 évben felnőtt egy generáció: akik 2005-ben tinédzserként még a szüleikkel együtt érkeztek egy-egy koncertre, ma már maguk is édesanyák és édesapák, akik saját gyerekeikkel látogatnak el hozzájuk.



"A Müpa Junior egyre színesebb és sokrétűbb programkínálata biztosítja azt, hogy a Müpa az elkövetkezendő generációk kulturális nevelésében és életében is biztos pont legyen" - mondta.



A Cifra Palota vasárnaponként megrendezett ingyenes programsorozatában az interaktív mese- és táncelőadások, gyerekkoncertek mellett számtalan kreatív, képzőművészeti és készségfejlesztő foglalkozás és aktivitás várja a gyerekeket.

A Müpa Junior programjai között minden korosztály számára kínálnak programokat. A legkisebbek a Babakoncerteken az élőzenével ismerkedhetnek meg, a Ringatón pedig a népdalok és mondókák világát fedezhetik fel.



A Tesz-vesz muzsika és a Tesz-vesz óvoda foglalkozásai hétköznapi tárgyak kreatív felhasználásával segítik a kicsik zene iránti érdeklődésének ébrentartását, improvizációs készségük kibontakoztatását, a Zenebonán pedig kreatívan ismerhetik meg a hangszereket.



A MUS-E zenés foglalkozásain különböző művészeti ágakkal találkoznak a gyerekek, a Hetedhét táncház sorozatában pedig muzsikusok, hagyományőrző hangszeres mesterek és táncmesterek segítségével tehetik meg kezdő tánclépéseiket.



Iskolás csoportokat vár az interaktív Zenés tízórai, míg a Minimatinén mesék, versek, lírai hangvételű történetek elevenednek meg.

Szintén az iskolásokat várja a Hangulatkoncertek mintájára szerveződő Hangulat Junior, a komplex zenei élményt nyújtó Matinékoncertek és Iskoláskoncertek, valamint a gimnáziumi irodalmi tananyaghoz kapcsolódó tematikával zajló Literárium Junior.



A Müpa Junior programjairól a https://mupa.hu/programok/csaladi-es-ifjusagi-programok/aktualis-programok oldalon található meg bővebb információ.

