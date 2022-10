X-faktor 2022: ők kerültek be a Mentorházba Szombat este ismét hatalmas volt a tét az X-Faktor 2022 Táborában, hiszen ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti döntött arról, hogy kiket visz magával a Mentorházba. „Az X-Faktor számotokra véget ért” – ByeAlex már a produkciójuk előtt hazaküldte a versenyzőit

Azúr és Papp Dávid egy különös kéréssel érkeztek Alexhez: annak ellenére, hogy egy rapcsapatot csinált belőlük a mentoruk, ők egyéni versenyzőként szerették volna folytatni az X-Faktort. Arra kérték Alexet, hogy csak az egyikőjüket ültesse le a székre. „Srácok, nagyon kemények vagytok. Nagyon bírom ezt a vagányságot!” – lelkendezett Puskás Peti. Puskás Peti már most az Élő show-ba vinné a LongStoryShort! zenekart?

A zenekar megfogadta Alex tanácsát, ezért a Leléptél című saját dalukkal készültek a székes feladatra. Mind a négy mentort elkápráztatták, akik nem győztek áradozni a produkciójuk után. „Lehet, hogy nagyot kockáztatok veled” – Sophia Kahn betegen állt színpadra

A 15 éves versenyzőt a betegsége sem tántorította el a székes feladattól, és teljes magabiztossággal vágott bele a produkciójába. Egy Billie Eilish dallal készült a mentoroknak, és bár Laci és Peti tetszését nem igazán nyerte el, Alex mégis adott neki egy széket. „Úgy érdemelsz széket, hogy te már fel sem állsz” – Solyom Bernadett egyeneságon jutott a Mentorházba

„Nemcsak énekes vagy rapper vagyok, hanem mind a kettő egyben” – mondta a versenyző a produkciója előtt, amivel végül elképesztő sikert aratott. „Aradszky László a nagypapád?!” – Gáspár Lacinak teljesen leesett az álla

A srácokat sikítozó lányok fogadták a székes feladatnál, majd hamarosan Szkym családfájáról is lehullt a lepel. Lacinak teljesen leesett az álla, amikor megtudta, hogy a legendás énekes unokáját látja a színpadon, és a produkciójuk után alig győzte dicsérni a srácokat. „Fejjel megyek a falnak!” – ByeAlex döntésétől sokkot kaptak a mentorok

Váradi Ábel egyik mentor tetszését sem nyerte el igazán, éppen ezért mindenkinek leesett az álla, amikor Alex mégis leültette a srácot. „Elvesztettem a hitemet” – ByeAlex hatalmasat csalódott a Táborban

Dankó Tünde egy Dzsúdló dallal készült a székes feladatra. Alex már tűkön ülve várta a versenyzőt, és álmában sem gondolta volna, hogy mennyire maga alá kerül majd a lány produkciója után. „Ez nem akarás, ez akaratosság volt” – Gáspár Laci versenyzője kiharcolt magának egy széket

Vito Iacoviello a Maniac című slágerrel robbantotta fel a Tábor színpadát, ráadásul a mentorokhoz is leszaladt őrjöngeni. Rendíthetetlen buzgósága azonban nem hozta meg a várva várt sikert. Laci először nem adott neki széket, ám az olasz versenyző addig ütötte a vasat, amíg a mentor meg nem gondolta magát. „Te nem vagy énekes!” – A kiejtett versenyző menyasszonya üvöltve esett neki Gáspár Lacinak

Laci teljesen kétségbeesett Helfy Alexa produkciója után: „Láttam, hogy alig találja el a hangokat”. Ennek ellenére mégis bízott a versenyzőben, és megjutalmazta egy székkel. Vitónak át kellett adnia a helyét a lánynak, az olasz versenyző azonban egyáltalán nem tudta hova tenni Laci döntését. A menyasszonya sem bírta magában tartani a dühét, és a nézőtérről ordibált be a mentornak. „Füstöl ez a csaj!” – Mihályfi Luca ismét lenyűgözte a mentorokat

A versenyző úgy felrobbantotta a színpadot, hogy a produkciója után mind a négy mentor és a közönség is állva tapsolt. „Kiestél, de továbbjutottál a Mentorházba” – Ilyen még sosem történt az X-Faktor történetében

Mivel Peti nem látott elég fantáziát Kittiben, hazaküldte a versenyzőt, ám Erikának ekkor lecsapott a lányra és felajánlotta Kittinek, hogy csatlakozzon a triójához. Puskás Peti a színpadon békítette ki a GHOST&BRO tagjait

A mentor meghökkent, amikor GHOST teljesen egyedül érkezett a színpadra. Miután a srác elmesélte, hogy szövegírás közben összeveszett BRO-val, Peti egyből felhívta őt is a színpadra, ahol lelket öntött a srácokba. „Mit csinálsz?!” – Puskás Peti döntéseivel kiverte a biztosítékot mentortársainál

Peti a választásaival teljesen kiborította Gáspár Laciékat, akik nem győzték kapkodni a fejüket. „Én mindig veled vagyok, de ez az a pont, amivel nem tudok azonosulni” – fakadt ki Laci, majd csapkodni kezdett dühében. „Vérzik a szívem” – Puskás Peti teljesen összetört a Táborban

Beri Zsolt egy viszonzatlan szerelem ihlette szerzeménnyel próbálta meggyőzni a mentorokat a székes feladatban. Produkciója azonban egyáltalán nem aratott sikert, így a többi mentor egyből hazaküldte volna a srácot, Peti viszont nem adta fel, és miután magához hívta Berit, kérdőre vonta a srácot. „Szégyen vagy, Peti!” – Beszóltak a mentornak a közönség soraiból

A versenyzők sorban érkeztek a székes feladathoz, a mentorok pedig nem győztek áradozni a teljesítményeik láttán. Peti azonban teljesen más állásponton volt, és egyáltalán nem hallgatott a mentortársaira. Nemcsak a mentorok, hanem a nézők sem tudták magukban tartani a dühüket, és be is kiabáltak Petinek. „Csinálunk együtt egy dalt” – ByeAlex meglepő ajánlatot tett a kiesett Csukovics Kevinnek

Amikor Peti felállította a székről a versenyzőt, Alexnál egyből elszakadt a cérna, majd felpattant, és kifutott Kevin után az aulába. Puskás Peti: Marci, kapsz egy széket, és onnan már nem is fogsz felállni

Boros Marcell egy viszonzatlan szerelemről rappelt a székes feladatnál, és a produkciója után mindenki állva tapsolt. Alex nem tagadta, hogy Marci eddig nem nyerte el annyira a tetszését, de most teljesen megváltozott a véleménye. „Amit csinálsz, úgy hívják, hogy előadóművészet” – ByeAlexet elvarázsolta Kiss Kevin tehetsége

A versenyző ismét felrobbantotta a színpadot, és egyik mentor számára sem volt kérdés, hogy egyértelműen széket érdemel. „Neked egy hangod többet ér, mint egyeseknek az egész daluk” – Kornis Anna elsírta magát a színpadon

A versenyző utolsóként lépett fel a Tábor székes feladatánál. Michael Jackson dalával egy fontos üzenetet szeretett volna átadni a nézőknek. A lány szavait meghatódva hallgatták a mentorok, ám a produkciója után teljesen lelombozódtak. Peti viszont ezúttal is meglepte a kollégáit, és a Mentorházba juttatta a versenyzőt. Jövő héten szombat és vasárnap este is lesz X-Faktor, a tét pedig hatalmas, hiszen a Mentorházban eldől, hogy a mentorok, kiket visznek magukkal az Élő showba. [2022.10.08.]

