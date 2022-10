A Zebrahead új taggal és új dalokkal tér vissza Budapestre A kaliforniai punk csapat ismét rászabadult a világra és egy új taggal, valamint új dalokkal nyitnak friss fejezetet a zenekar karrierjében. Február 19-én pedig hosszú kihagyás után Budapestre is visszatérnek, hogy megrengessék az A38 Hajót dalaikkal. Az 1996 óta aktív Zebrahead megalakulása óta túl van több mint 2 millió eladott albumon, túlélt kiadó-és tagcseréket, kiérdemelt egy Grammy-jelölést a Motorheaddel való együttműködéséért és megállás nélkül turnézott a világ körül. Most pedig a zenekar ismét megújult és útra készen áll, hogy ismét elhozza dalait Magyarországra. A csapat elbúcsúzott Matty Lewis énekes-gitárostól, akinek a helyét Adrian Estrella vette át, így téve ismét teljessé a zenekart Ali Tabatabaee énekes-rapper, Ben Osmundson basszusgitáros, Ed Udhus dobos és Dan Palmer, gitáros mellett. A zenekar egyébként akkor ismerte meg Estrellát, amikor a Broadcast To The Worldön dolgoztak, Estrella akkori pop-punk csapatának anyagán ugyanis ugyanaz a producer dolgozott: „Miután megismertem a srácokat a Zebraheadben és játszottam velük néhány koncertet, máris barátként gondoltam rájuk. Megtiszteltetés volt számomra, amikor felhívtak, hogy csatlakozzak a bandához. A közös munka, az új dalokon való dolgozás nagyon jó móka volt és alig várom, hogy koncertezhessünk és találkozhassak a Zebrahead családdal világszerte” – mondta Estrella. "Chapter 3, itt jövünk!" - mondja Osmundson. Tabatabaee hozzáteszi: "Annyira izgatottak vagyunk, hogy Adrian a családunk legújabb tagja. Új izgalmat és energiát hoz, ami arra inspirált minket, hogy gyilkos új dalokat alkossunk a következő fejezethez. Adrian hihetetlenül tehetséges, és már vissza a napokat, amíg a barátaink és rajongóink meghallgathatják, min dolgozunk”.



