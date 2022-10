MTV EMA 2022 - íme a jelöltek listája MTV EMA: Krúbi és a Carson Coma is esélyes a magyar előadói díjra! Harry Styles hét jelöléssel várja a november 13-i gálát Ismét elérkezett az idő, hogy az európai zenerajongók szavazataikat latba vetve kifejezzék elismerésüket kedvenc zenészeik iránt. Az MTV Europe Music Awards-on idén is megannyi fantasztikus előadó száll versenybe az adott kategóriák legjobbjaként járó díjakért, amelyeket a csatorna november 13-án, a németországi Düsseldorfban oszt majd ki. A magyar jelöltek között olyan előadókért izgulhatunk, mint Krúbi, a Carson Coma, Beton.Hofi, Elefánt és Дeva. A legjobb előadó díjáért pedig olyan csúcskategóriás sztárok szállnak versenybe nemzetközi szinten, mint Adele, Beyoncé, Harry Styles, Nicki Minaj, ROSALÍA és Taylor Swift. Az MTV EMA minden évben egy felejthetetlen gála keretén belül ünnepli meg a zenei színpadok legjobbjait. Tavaly Budapest volt a házigazdája a nemzetközi eseménynek, novemberben pedig Düsseldorfban rendezik a könnyűzene európai ünnepét, így Németország immáron 6. alkalommal ad otthont a díjátadónak. Idén Harry Styles büszkélkedhet a legtöbb jelöléssel, hiszen összesen hét díjra várományos – többek között a Legjobb előadó, a Legjobb dal, és a Legjobb videoklip kategóriákban esélyes. Taylor Swift szorosan követi őt hat kategória jelöltjeként, a Legjobb előadó, Legjobb pop előadó és egy új, a Legjobb longform videó kategóriájában. Nicki Minaj és ROSALÍA egyaránt öt-öt jelölést tudhat magáénak, de a jelöltek listájában olyan, szintén kifejezetten erős nevekkel is találkozhatunk, mint Lady Gaga, Billie Eilish, Coldplay, The Weeknd vagy a Red Hot Chili Peppers. A rajongók a mai naptól kezdődően szavazhatnak kedvenceikre 17 nemsemleges kategóriában a www.mtvema.com oldalon, közép-európai idő szerint november 9. éjfélig bezárólag. A gálaest november 13-án 20 órától látható az MTV Hungary, a Comedy Central és a Paramount Network csatornáján. Az MTV EMA 2022 teljes jelöltlistája: Legjobb dal Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito Harry Styles – As It Was Jack Harlow – First Class Lizzo – About Damn Time Nicki Minaj – Super Freaky Girl ROSALÍA – DESPECHÁ Legjobb videoklip BLACKPINK – Pink Venom Doja Cat – Woman Harry Styles – As It Was Kendrick Lamar – The Heart Part 5 Nicki Minaj - Super Freaky Girl Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) Legjobb előadó Adele Beyoncé Harry Styles Nicki Minaj ROSALÍA Taylor Swift Legjobb együttműködés Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue) DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song) Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito Tiësto & Ava Max - The Motto Legjobb élő produkció Coldplay Ed Sheeran Harry Styles Kendrick Lamar Lady Gaga The Weeknd Legjobb pop előadó Billie Eilish Doja Cat Ed Sheeran Harry Styles Lizzo Taylor Swift Legjobb új előadó Baby Keem Dove Cameron GAYLE SEVENTEEN Stephen Sanchez Tems Legjobb K-pop előadó BLACKPINK BTS ITZY LISA SEVENTEEN TWICE Legjobb latin előadó Anitta Bad Bunny Becky G J Balvin ROSALÍA Shakira Legjobb elektronikus előadó Calvin Harris David Guetta DJ Snake Marshmello Swedish House Mafia Tiësto Legjobb hip-hop előadó Drake Future Jack Harlow Kendrick Lamar Lil Baby Megan Thee Stallion Nicki Minaj Legjobb rock előadó Foo Fighters Liam Gallagher Måneskin Muse Red Hot Chili Peppers The Killers Legjobb alternatív előadó Gorillaz Imagine Dragons Panic! At The Disco Tame Impala Twenty One Pilots YUNGBLUD Legjobb R&B előadó: Chlöe Givēon H.E.R. Khalid Summer Walker SZA Legjobb hosszú videó Foo Fighters - Studio 666 ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance) Stormzy – Mel Made Me Do It Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)” Video for Good Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby) Kendrick Lamar - The Heart Part 5 Latto - P*ssy Lizzo - About Damn Time Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras) Stromae - Fils de joie Legjobb rajongótábor BLACKPINK BTS Harry Styles Lady Gaga Nicki Minaj Taylor Swift Legjobb feltörekvő előadó Nessa Barrett SEVENTEEN Mae Muller GAYLE Shenseea Omar Apollo Wet Leg Muni Long Doechii Saucy Santana Stephen Sanchez JVKE Legjobb virtuális előadás BLACKPINK The Virtual | PUBG BTS | Minecraft Charli XCX | Roblox Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox Legjobb magyar előadó Beton.Hofi

Carson Coma

Дeva

ElefánKrúbi [2022.10.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

gazda szolgáltatás [2022.10.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu