Akinek jól áll a kor: Sting Budapesten - képes beszámoló

Nagyon szerencsésnek mondhatják magukat a magyar Sting rajongók: a novemberi ingyenes Hősök terés Sting és Shaggy közös koncert után alig fél évvel ismét ellátogatott hozzánk kedvencük.

Viszont most a My Songs névre keresztelt amolyan “best of” turné keretein belül jött a zenekarával. (Mondjuk a helyszíneket fel lehetett volna cserélni: a novemberi 5 fok és eső helyett jó lett volna akkor a fedett helyszín, most viszont már kint is jót lehetett volna bulizni. Ezzel el is mondtam az összes negatívumot a keddi koncertről…)

Telitalálat

Olyan számválogatást rakott össze erre a turnéra a már 68-dik évében járó angol úriember, hogy -számomra legalábbis- tökéletes volt a program. Itt jegyezném meg, hogy nagyon jó kondiban tartja magát Sting, mintha egy ideje nem öregedne – vagy legalábbis nem látszik rajta. Minden kedvencemet eljátszotta, még Shaggy-vel közös lemezükről is a Waiting For The Brake Of Day-t, ami az album megjelenése óta nálam a favorit. Egyébként jól megnézve a számokat, ez az egyetlen “új” szám kapott helyet a 22 számos koncerten. Az összes többi még 2000 előtt íródott – természesen a The Police számok is ide tartoznak (mind a 12 amit játszott). Pont arányosnak tűnt a “saját” és a Police számok aránya is. A felütést sem bízta már a véletlenre: a Message In The Bottle-tel kezdetek (a mostanában már megszokottnak mondható 9-kor) és az If I Ever Lose My faith In You-val folytatták, amiken kifejezetten örültem, mert ez ment már 3 napja egyfolytában a fejemben.

A pontos számsorrendet és listát itt megnézhetik.

A zenekar

Ezen a turnén is nagyszerű zenekar kíséri: Dominic Miller és a fia Rufus gitározik, Josh Freese dobol (keresett stúdiózenész, Matt Sorum-ot váltotta a Guns-ban, majd a Nine Inch Nails-ben is dobolt például), Shane Sager szájmarmonikázik. A vokalisták és a billentyűs nevét sajnos nem találtam, de ők is nagyon jól illettek a zenekarba, és nagyon jókat szólóztak is. Kiadott egy albumot is hasonló címmel májusban nyilván ezekkel a számokkal. Egy kicsit átkevert néhány számot egy kicsit „aktualizálta” a hangzásukat, de a lényeg ugyanaz maradt. A Brand New Dayben például most nem Steve Wonder szájharmonika játékát hallhatjuk, hanem már Shane-ét.

Végig volt közönség-énekeltetés is, bár ez is amolyan urasra sikeredett: nem nagyon noszogatta a közönséget, éppen csak egy kicsit kellett jelezni, hogy itt az idő az éneklésre: mi meg nem nagyon kérettük magunkat - már az Englishman In New York közben is együtt énekelte az amúgy teltházas aréna a refrént. A Seven Days az abszolút kedvencem: ezt most először hallottam élőben. Frenetikusra sikerült, csakúgy, mint a Desert Rose vagy a So Lonley. A koncert ráadás előtti része az Every Breath You Take-kel zárult, természetesen hatalmas ováció közepette. Ezután két Police szám jött ráadásként (King Of Pain, Next To You) végül pedig a világ egyik legszebb lasú száma a Fragile hangzott el.

Ezzel véget is ért ez a közel kétórás „időutazás”. Nem maradt semmilyen hiányérzetem, nagyon jóra sikerült ez a koncert is. Kíváncsian várom, hogy legközelebbi turnéjára mit hoz el nekünk Sting!

-aretuska-

[2019.07.05.]