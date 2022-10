Európai turnéra indul az Alter Bridge A Pawns & Kings turné 18 ország 25 városát érinti, november 1-én kezdődik Hamburgban és december 12-án zárul Londonban. A banda Magyarországot is útba ejti, 2022. november 14-én lépnek fel a Budapest Arénában! A riffektől hangos Alter Bridge új albuma október 14-én jelenik meg, ami a nagysikerű, 2019-ben kiadott Walk The Sky lemez - amely több mint egy tucat országban vezette a slágerlistát - folytatása. A rajongók étvágyának felkeltésére a zenekar megosztja a kulisszák mögötti, stúdióban készült fotókat a közösségi oldalukon. A lelmez több dalához is készült már videokip; This is War, Sin Afret Sin, Silver Tounge. A turné Euróoában indul, így az európai rajongók hallhatják élőben az új dalokat a világon elsőként. A turnéhoz előzenekarként a Grammy-díjas rock banda, a HALESTORM is csatlakozik. A nagyra becsült pennsylvaniai energiabomba új albuma Back From The Dead címmel május 6-án jelent meg. Az elképesztően erős fellépéseikről elhíresült Halestorm programja minden bizonnyal kihagyhatatlan csemege lesz. A turnén nem más indítja majd minden este a bulit, mint a MAMMOTH WVH, amely jó pár európai országban először lép fel, és a rengeteg dicséretet kapott debütáló albumát mutatja be. A Legjobb Rockdal Grammy-jelölését is begyűjtve Distance című kislemezükért, a banda jelenleg a Guns N Roses turnén csiszolgatja fellépéseit, így érdemes lesz korán érkezni az Arénába, hogy elkaphassuk az előadásukat. A turné állomásai:

November 1. - HAMBURG Sporthalle

November 2. - KOPPENHÁGA Falconer

November 4. - GÖTEBORG Partille Arena

November 5. - OSLO Sentrum Scene

November 7. - KATOWICE MCK

November 9. - LUXEMBOURG Rockhal

November 11. - BERLIN Columbiahalle

November 12. - PRÁGA O2 Universum

November 14. - BUDAPEST ARÉNA

November 16. - PÁRIZS Palais Des Sports

November 18. - MADRID Vistalegre

November 20. - BARCELONA Razzmataz1

November 22. - MÜNCHEN Zenith

November 23. - ZÜRICH Samsung Hall

November 25. - MILÁNÓ Mediolanum Forum

November 26. - ZÁGRÁB Dom Sportova

November 28. - BÉCS Wiener Stadthalle

November 30. - KÖLN Palladium

December 1. - AMSZTERDAM Ziggo Dome

December 5. - NOTTINGHAM Motorpoint Arena

December 6. - GLASGOW SSE Hydro Arena

December 8. - DUBLIN 3 Arena

December 9. - MANCHESTER AO Arena

December 11. - BIRMINGHAM Resorts World Arena

December 12. - LONDON O2 Arena Jegyértékesítés a livenation és a funcode oldalakon keresztül. VIP csomagok a AlterBridge oldalon érhetők el. Az utánozhatatlan Myles Kennedy szerint: „ Ezen a télen visszatérünk Európába barátainkkal, a Halestorm és a Mammoth tagjaival. Földrengető rock & rollra lehet készülni, ami este 11-ig tart majd. Ne hagyd ki!” A Halestorm dinamója, Lzzy Hale hozzátette: „Minden európai rajongónknak hiányoztunk, és örömmel jelenthetjük be, hogy végre átkelünk az óceánon, hogy újra találkozhassunk! Ezúttal barátainkkal, a legendás Alter Bridge és az egyedülálló Mammoth WVH tagjaival osztozunk a színpadon. Ne akarjatok lemaradni erről a buliról Alig várom, hogy újra átélhessem az európai rock rajongók szenvedélyét!!! Találkozunk az első sorokban, és hátrébb is!” [2022.10.11.] Megosztom: