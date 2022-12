Visszatérő ismerősök a Virtuózok V4+ idei évadának versenyzői között Új zenészpalánták, visszatérő ismerősök, nagy érzelmek, óriási tehetségek és egy határokon átívelő nemzetközi produkció várta a nézőket a Virtuózok V4+ hazai válogató adásában. Az első magyar fejlesztésű komolyzenei tehetségkutató új évadában a múlt heti best of adás után elkezdődött az izgalom: a Miklósa Erika, Balázs János, Batta András, Bogányi Gergely, Káel Norbert és Keller András alkotta zsűri döntése alapján kiderült, hogy a válogatóba került negyven tehetség közül ki az a négy magyar, aki a nemzetközi színtéren is megmérettetheti magát, valamint a lengyel, cseh, szlovák és szlovén mezőny is kirajzolódott. A Virtuózokban az új indulók között olyan tehetségek is feltűntek, akik már ismerősek lehettek a nézőknek, hiszen a korábbi évadokban is megmutatták magukat. „Jómagam csodálom azt a kitartást, amit azok mutatnak, akik többször jelentkeztek, akár háromszor vagy négyszer. Gondoljunk bele, akinek évek óta az az álma, hogy a Virtuózok színpadán ott lehessen, és esetleg nem szavaztunk neki bizalmat az előző években, abban milyen belső erő van, és milyen szép dolog lesz ez az élet bármely területén, hogy nem adja fel. És bizony, idén is bebizonyosodott több fiatalnál, hogy most volt a legjobb” – mondta Balázs János zongoraművész, a Virtuózok egyik zsűritagja. A verseny izgalmai mellett határokon átívelő nemzetközi produkció is képernyőre került három ország három korábbi zsűritagjával, valamint magyar cseh és szerb ifjú virtuózokkal. Alicja Wegorzewska lengyel operaénekesnő, Petar Čulić horvát gitárművész, Peter Valentovic szlovák zongoraművész-karmester, Martin Šulc cseh harmonikaművész, Kristina Vasić szerb szaxofonos, valamint a Schwartz Zoltán, Sándor Zoltán, Sárközi Ádám, Bánkövi Bence alkotta magyar vonósnégyes egy legendás spanyol operát keltett életre a Visegrádi V4+ színpadán a táncos múltú műsorvezető, Ida Nowakowska közreműködésével. A Virtuózok V4+ válogató adásában minden résztvevő országból – Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia – megszületett a döntés, hogy kik a továbbjutók, azaz kialakult a TOP20-as mezőny. Négy tehetség – Schmalzl Ella, Csőke Klára, Gyarmati Lili és Sárközi Ádám – bár nem került be a műsorba, de különdíjat kapott, mert a zsűri kimagaslónak értékelte a teljesítményüket. Emellett pedig a hagyományokhoz hűen a Kis Virtuózok Alapítvány nevében Plácido Domingo Jr. és Peller Mariann átadta a legjobb zenetanároknak járó díjat Eckhardt Gábornak és Berle Sanford Rosenbergnek. Az elkövetkezendő hetekben három nemzetközi adással jelentkezik a komolyzenei tehetségkutató; öt ország hét tévécsatornáján mintegy 70 millió ember ismerheti meg hazánk és a régió zenei hagyományait. Idén első ízben a klasszikus zene képviselői mellett a nemzetközi zeneipar emblematikus szereplői is helyet foglalnak a nemzetközi zsűriben: HAUSER, Harvey Goldsmith, Pablo Sainz Villegas, Steven Mercurio, valamint a döntőben Plácido Domingo. Virtuózok V4+ a Dunán, péntekenként 20.45-től A Virtuózok V4+ versenyzői:

Magyarország Dávid Roland Mózes – zongora Somogyi Levente – szaxofon Bogáthy Benedek – marimba Liu Yinuo Szofi - zongora

Csehország Kateřina Švecová – hegedű Roman Červinka – hegedű Ondřej Toman – klarinét Richard Kollert – hegedű

Szlovákia Nina Bočkajová – hegedű Mário Gecašek – harmonika Klára Valentovičová – furulya Kamil Kulich – zongora

Lengyelország Małgorzata Cieszko – oboa Paweł Libront – klarinét Maciej Kasperek – fuvola Józef Wajdzik – harmonika

Szlovénia Julija Cante – zongora Patricija Avsic – hegedű Evelin Greblo – hárfa Maksim Gal Sehic – szaxofon [2022.12.03.]

