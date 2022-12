Világhírű művész képével lepték meg Király Viktort a Kolibri Art Stúdióban A Kolibri Art Stúdió kiemelt eseményének keretén belül Király Viktor, énekes boldogan vette át a világhírű Los Angeles-i Retro-art sztárművész, SHAG (Josh Agle) - limitált, értékes művét. Az ismert előadó örömében énekelt is a vendégeknek. A népszerű festőművész, SHAG ikonikus, különleges festménye került átadásra a budapesti, egyedülálló pop-art galériában Király Viktor előadóművésznek a galéria tulajdonosai által. A Los Angeles-i „Sunset Boulevardi Klubokról” készült limitált kiadványszámú *P/P 2/5 SHAG szerigráfia nyomatot kapta, hiszen maga az alkotóművész is örömmel nyugtázta Viktor tehetségét, miután megtekintette munkásságát a YouTube-on. Ez a 200-as sorozat teljesen elkelt az USA-ban évekkel ezelőtt. - Tisztán emlékszem, hogy Amerikában ahol felléptem, már találkoztam Bernarddal. Nagyon kedves ember, és megtisztelő számomra, hogy egy értékes művet adtak át nekem az eddigi pályafutásomat látva. A galéria nagyon tetszik, szeretem ezt a modern stílust. Volt egy videoklipem, amely pop art stílusban játszódott. Nagyon közel áll a szívemhez ez a fajta irányzat, amelybe mindig is bele szerettem volna ásni magam, most el is kezdek ezzel kicsit foglalkozni. Azon gondolkodtam, hova teszem ezt a képet, mert nem tudtam, hogy ilyen nagy képpel térhetek haza. Van egy dzsungel hatású, színes festett falunk, oda stílusosan illene - mesélte Király Viktor. - Érzek párhuzamot Bernard és az én életem között, nemcsak az amerikai élettapasztalat és mentalitás miatt. Érdekes dolgot vettem észre: amikor Magyarországon vagyok, akkor amerikainak néznek, és amikor Amerikában vagyok, akkor én vagyok a magyar. Azért nehéz ez, mert már 22 éve Magyarországon élek, és ritkábban, háromévente járok vissza az Egyesült Államokba. Ha az ember sokat beszél magyarul, akkor hajlamos elfelejteni azt a jó ízes New York-i akcentust. Ugyanúgy mint az én életem, két nyelvű, új dalokkal állok elő hamarosan. Nagyon várom már, főként a magyar szerzeményeket, mert szerintem nagyon jól sikerültek - folytatta Viktor. Bernard Barna Fekete, galéria vezetője és alapítója tárlatvezetésre hívta a résztvevőket. Az amerikai sztárművészektől érkezett 40 darabos új őszi kollekció rövid bemutatására és egyes alkotások humoros hátterének rövid ismertetésére került sor (BRITTO-Miami, FAZZINO-New York, SHAG-Los Angeles). Az est folyamán bemutatták még két világhírű amerikai kortárs festő JAMES RIZZI - New York pop-art és FABIAN PEREZ - Los Angeles romantikus alkotásait, akik eddig nem voltak hazánkban elérhetőek az igényes lakás dekoráció művészet kedvelőinek. Akusztikus gitáron közreműködött a rendezvény keretein belül Gál Gábor, zenész (Budapest Acoustic Band), továbbá különleges amerikai örökzöld dalokat adott elő Manuel Betancourt Camino, mexikói operaénekes. - Bernard nagyon barátságos személy, sok ember veszi körül, jó a kisugárzása. A galéria csodálatos, színes, első benyomásra megtetszett. Nagyon érdekes ez a stílus, nem igazán ismertem korábban, de rögtön megkedveltem, tetszenek ezek a vidám, élénk képek, történetek, témák - mondta Manuel Betancourt Camino. - Magyarország hangulatába első látogatásom során beleszerettem, és azt gondoltam már akkor, hogy itt szeretnék élni. Aztán az álmom valóra vált, hiszen találkoztam a feleségemmel, akivel azóta családot alapítottunk. Nagyon finomak a magyar ételek, hasonlítanak a mexikói ételekre, fűszeresek, csípősek. Két évente hazajárok Mexikóba, meglátogatom a családomat, szeretünk kiutazni a feleségemmel és a gyerekekkel - tette hozzá az operaénekes. További információ: https://kolibriartstudioeu.com/ [2022.12.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.12.06.]

