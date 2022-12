NOX koncert 2023 - időpontok, állomások NOX koncert 2023 - időpontok, állomások Ígéretükhöz híven, turnéra indul a NOX!



A 2000-es évek egyik legnagyobb és legsikeresebb hazai produkciója, a NOX – 13 év csend után – egy teltházas Budapest Arénás gigakoncerttel tért vissza és ünnepelte meg alakulásának 20. évfordulóját. A Főnixként újjászületett legendás csapat, 2009-ben a csúcson fejezte be a közös zenélést, most azonban újra itt vannak és ismét együtt énekelhetjük a NOX legnagyobb slágereit, a látványában és táncszínházban is lenyűgöző turné nagykoncertjein.



„A legenda színháza, a bűvölet varázsa, a tánc csodája, a szépség bája, a tűz ragyogása: a NOX.” Események



P, 2023. márc. 24., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Szombathely Agora Savaria · Szomba

Szo, 2023. márc. 25., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Pécs

P, 2023. márc. 31., 21:00-kor NOX - Főnix Turné // Veszprém Veszprém Aréna · Veszprém

Szo, 2023. ápr. 1., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Szeged Szeged Városi Sportcsarnok · Szeged

V, 2023. ápr. 2., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok · Szolnok



P, 2023. ápr. 14., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Miskolc Miskolc Generáli Aréna · Miskolc

Szo, 2023. ápr. 15., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Debrecen Főnix Aréna · Debrecen

V, 2023. ápr. 16., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Békéscsaba Csabagyöngye Kulturális Központ · Békéscsaba

Szo, 2023. ápr. 22., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Nagykanizsa Kanizsa Aréna · Nagykanizsa

V, 2023. ápr. 23., 19:00-kor NOX - Főnix Turné // Székesfehérvár Alba Regia Sportcsarnok · Székesfehérvár



[2022.12.12.]

