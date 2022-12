Linkek • Gameklub Ne csak zenét hallgass, játssz is! A karácsony egy remek alkalom arra, hogy ne csak olyan zenei olyan ajándékkal lepjük meg szeretteinket, amit nem szokásunk csak úgy adni bármilyen alkalomra. A társasjáték pont egy ilyen klasszikus meglepetés. Mire figyeljünk oda a kiválasztásakor? Ma már igenis számít az egyéni ízlés Akár felnőtt, akár gyermek lesz a megajándékozott – esetleg az egész családunk számára vásárolunk – mindenképp érdemes az egyéni ízlést szem előtt tartani. Régen ez nem volt mindig így, hiszen néhány évtizede az elérhető társasjátékok száma is jelentősen kevesebb volt. Viszont jó ideje már gyakorlatilag nem létezik olyan téma, amiben ne kapnánk valamilyen szórakoztató játékot. Ha a megajándékozni kívánt például rajong egy sorozatért vagy filmért, akkor érdemes olyan társasjátékot keresni, ami az adott film alapján készült. Ugyanakkor választhatunk tematikák szerint is. Ilyenkor mindenképp olyat válasszunk, ami a megajándékozni kívánt kedvenc tematikájából merít. Ezek lehetnek állatok, növények vagy épp különféle foglalkozások is többek között. Fejlesztő, logikai, stratégiai...milyen legyen a játék? Amikor a tökéletes társasjátékot szeretnénk kiválasztani, akkor elsősorban ne a borító meg a dizájn szerint döntsünk. Ha már megtaláltuk a megfelelő tematikát, azt is érdemes szem előtt tartanunk, hogy a megajándékozni kívánt családtag milyen stílusú játékot kedvel igazán. A felnőtteknél a stratégiai és a kalandjátékok mellett ma már az önismereti játékok is nagyon kedveltek. Ezt szinte az egész család játszhatja. Ha viszont például egy párnak szeretnék társasjátékot választani, akkor a pároknak szóló játékok közül is szemezgethetünk. Azonban mindig az legyen a fő szempont, hogy a megajándékozott milyen habitussal rendelkezik. Ha kedveli a logikai játékokat, akkor olyan típust keressünk, ha pedig a horrorjátékok foglalkoztatják: ne riadjunk vissza a témától és azok közül nézelődjünk. Társasjátékot adni ugyanis akkor igazán öröm, ha tényleg személyre szabottan választunk. Családi társasjátékok – hogyan válasszunk? Ha a családnak, azaz a saját családunknak tervezünk társasjátékot választani, akkor nem csak a családban élők korát kell belekalkulálni a kiválasztásba, hanem a habitusukat is. Például ha alapvetően introvertáltak a családtagjaink, akkor jobb ha nem olyan társasjátékot választunk, ahol extrovertáltként kell viselkedni. Mit jelent ez? Például ahol énekelni kell, vagy különféle módon aktívan elvégezni egy feladatot. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy introvertált személy ne élvezné, de kétségtelenül kevésbé tud felszabadultan viselkedni majd a játék alatt. Már pedig ha a mi célunk az, hogy az egész család felhőtlenül szórakozzon együtt, akkor ne erőltessünk olyan viselkedési formákat egy társasjáték által rájuk, amit nem élveznének. Válasszunk olyan játékokat, amiben otthonosan érezhetik magukat a családtagok. A kihívást jelentő, komfortzónából kiléptető típusokat pedig inkább hagyjuk meg a saját baráti társaságunknak. Ha további kérdés merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor a Gémklub a karácsonyi társasjáték választásban is tud segíteni.

