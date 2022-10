Káosz! Megérkezett a Hooligans új videóklipje Leforgatta legújabb videóklipjét az ország egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Hooligans. A tavalyi év több szempontból is mérföldkőnek számított a csapat életében, ugyanis nem csupán fennállásuk 25. évfordulóját ünnepelték az esztendő során, de piacra dobták karrierjük legzúzósabb nagylemezét is "Zártosztály" címmel, illetve hosszú idő után tagcsere történt a bandában. Közel 15 év közös munkát követően ugyanis saját döntéséből távozott a zenekar basszusgitárosa, akivel 2007 óta dolgozott együtt a három alapítótag, Ördög Tibor, azaz Csipa énekes, Tóth Tibi gitáros és Kiss Endi dobos. Az elválás a legnagyobb békében és szeretetben történt, majd rövid keresgélés után a srácok meg is találták az új társukat Romanek Gergelyt. 2022 februárjától élőben is bemutatkozhatott a rajongók előtt a koncerteken. Most pedig elkészült a banda első olyan videóklipje is, amelyben már az új felállású négyes látható, a kisfilm rendezői feladatait pedig ezúttal is az egyik legkiemelkedőbb hazai klipes szakember, Jimy J. Hollywood látta el. A stílszerűen 2021. április 1-én megjelent "Zártosztály" című album a csapat legnagyobb örömére hatalmas közönségkedvencnek számít, így a "Káosz" már az ötödik megfilmesített felvétel a minden korábbinál keményebb hangzású Hooligans-albumról. Mit mesélt az újdonságról a friss felállású Hooligans? Csipa: "A 'Káosz' lett az egyik legsikeresebb a koncerteken a 'Zártosztály' lemezről, így a turné végeztével szerettük volna megköszönni egy klippel a rajongóknak és a koncertlátogatóknak mindazt, amit idén kaptunk." Tibi: "Az őszi időszakban már javában dolgozunk a stúdióban, hogy tavaszra egy teljes albummal rukkolhassunk elő. A tavasz más szempontból is érdekesen fog indulni, hiszen a tervek szerint a ROAD zenekarral indulunk közös turnéra." Endi: "A jövő évi koncertekre megújul a zenekar színpadképe is, sok-sok meglepetést tervezünk ezen a téren is. December 29-én egy nagyon nagy évzáró koncertre várunk mindenkit a Barba Negra megújult helyszínére, a Red Stage-be!" Gergő: "A 'Káosz' egy kiváló dal, amely mindenképpen klipet érdemelt. A sikeres turné után most már vizuális értelemben is csatlakozom a zenekar arculatához a fotók, koncertvideók után. Nagy élmény professzionális körülmények között csinálni azt, amit mindennél jobban szeretek. A mostani klip pedig ékes bizonyítéka annak, hogy a zenekar teljes mértékben egységes, kiforrott ebben a formájában. Hamarosan emeljük a tétet!" Jegyek a Barba Negraba! [2022.10.05.] Megosztom: