A gitárvirtuóz Steve Vai ismét Budapestre jön Ismét Budapesten ad koncertet Steve Vai. Az amerikai gitárvirtuóz április 12-én az Akvárium Klubban lép fel. A lenyűgöző játékáról és technikai újításairól ismert gitáros, zeneszerző és producer tavaly megjelent Inviolate című albumát mutatja be a magyar közönségnek - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Steve Vai több mint négy évtizede van a pályán, tizenhét eddigi szólólemeze mintegy 15 millió példányban fogyott világszerte. Munkáját három Grammy-díjjal ismerték el és olyan világhírű zenészekkel készített felvételeket, mint Frank Zappa, David Lee Roth vagy a Whitesnake.



A 62 éves Steve Vai elsősorban Jimi Hendrix és a Led Zeppelin hatására ragadott gitárt, a technikát a világhírű Berklee School of Musicban, valamint Joe Sartiani útmutatásai alapján tökéletesítette. Pályafutása kezdetén, 1980-ban már játszhatott a szintén példaképei közé tartozó Frank Zappával, akinek több számát átdolgozta. Turnézott a nyolcvanas években a Van Halennel is. Szólókarrierje 1983-ban indult, első lemeze, a saját kiadású Flex-Able 1984-ben jelent meg.



Rengeteget turnézott, zenekarai mellett a G3 produkció állandó tagja volt, ahol együtt játszott mások mellett John Petruccival, Eric Johnsonnal, Joe Satrianival, Yngwie Malmsteennel és Steve Lukatherrel.

Szólólemezeit maga írja, ő a producer, a keverő és a kiadó is. Tavaly Észak-Amerikában és Európában turnézott, idén tavasszal folytatja a koncertsorozatot.

"Izgatottan várom, hogy végre Európába is elhozhassuk a Hydra-gitárt. Az Inviolate-ra kapott reakciók kedvezőek, ez megmutatkozott a nézőszámban, a közönség energiájában is" - idézte Vai-t a közlemény. A Hdyra egy háromnyakú gitár, amelyet ő álmodott meg és a lemezen is hallható.



Steve Vai legutóbb 2016-ban játszott Magyarországon, akkor a Budapest Parkban lépett fel. MTI [2023.01.21.]

