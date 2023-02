Zenészlegendák avatták fel a Zene Háza új programhelyszínét A magyar könnyűzene legendás előadói avatták fel hétfőn a Magyar Zene Háza új programhelyszínét, az intézmény Nekünk írták a dalt! című időszaki kiállításának Klubterét. A Zene Háza első időszaki tárlatának Klubterében szűk körű, intim koncertekkel, beszélgetésekkel, zenés előadásokkal várják majd a közönséget. Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta, a programhelyszín avatására összegyűlt zenészlegendák részvételével szinte megelevenedett a kiállításban látható, poptörténeti tabló.



Az eseményen mások mellett Bródy János (Illés, Fonográf), Deák Bill Gyula (Hobo Blues Band), Demjén Ferenc (Bergendy, V'Moto-Rock), Frenreisz Károly (Metro, LGT, Skorpió), Grandpierre Attila (VHK), Horváth Károly Charlie (Olympia, Generál, Tátrai Band), Kovács Kati, Környei Attila (R-Go), Müller Péter Sziámi (URH, Kontroll Csoport, Sziámi), Németh Alajos (Bikini), Pajor Tamás (Neurotic), Schuster Lóránt (P.Mobil), Szikora Róbert (Hungaria, R-Go) és Szörényi Levente (Illés, Fonográf) vett részt.



Batta András hangsúlyozta: a 2023 őszéig megtekinthető kiállítás a magyar popzene hőskorát mutatja be, de nem a múltba tekintésről szól elsősorban, hiszen ez a repertoár mára halhatatlanná vált. "Ezeknek az előadóknak a dalai mindmáig az emberek szívében élnek" - fogalmazott.



Mint kiemelte, a Magyar Zene Háza nagy figyelmet fordít arra, hogy a popzene, ezen belül a magyar popzene hangsúlyosan megjelenjen a koncertprogramban, a zenepedagógiai foglalkozásokon, a Hangdómban, az állandó kiállításban és most az intézmény első időszaki tárlatában is.



Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, a Nekünk írták a dalt! társkurátora elmondta: a kiállítás 1957-től indul, ekkor rögzítették ugyanis az első rock'n roll felvételt Magyarországon, a másik végpont pedig a magyar könnyűzenében is alapvető változásokat hozó rendszerváltozás időszaka.

Kurátortársával, Jávorszky Béla Szilárd rocktörténésszel olyan tárlatot szerettek volna létrehozni, amely egyszerre szól a fiataloknak és azoknak is, akik ezt az időszakot átélték - tette hozzá Horn Márton.



Ezt a több mint három évtizedet a 900 négyzetméteren megvalósult kiállítás nyolc tematikai csomópont mentén tekinti át.

Az Expozíciós tér átadja a korszak szürke hétköznapjainak hangulatát, majd innen a Dalok terébe lép a látogató, akit egy hatalmas, mintegy kétszáz előadó portréjából összeállított panorámakép és egy zenei válogatás fogadja a látogatót.

A Médiumok tere azt mutatja be, hogy ezek a dalok hogyan jutottak el a közönséghez, a Politika tere pedig azokat a szervezeteket idézi meg, amelyek a korabeli zenei életet befolyásolták, irányították, néha gáncsolták - mondta el Horn Márton.



A Technológia tere a korra jellemző hangszerek világát mutatja, a korabeli turnék hangulatát pedig egy félbevágott Barkas furgonba beülve lehet átélni. A Nekünk írták a dalt! kitér a társművészetekre is, elsősorban a nyolcvanas évek underground színtéréből kiindulva, majd a Rajongói térrel búcsúzik a látogatóktól, kitekintve az első, 1993-as Diákszigetre is.



Horn Márton az MTI-nek elmondta, hogy január 22-i megnyitása óta a kiállítás szinte folyamatosan telt házas, de nemcsak a közönség kedveli a tárlatot, hanem a helyszínen megjelent zenészlegendák is elismerésüket fejezték ki.

