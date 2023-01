Horgonyok - Rajongókkal készült videóklippel jelentkezett a Nova Prospect A kecskeméti székhelyű power pop/modern rock-metalos Nova Prospect a tavaly októberben megjelent Törékeny egyensúly című negyedik nagylemezén szereplő Horgonyok dalához készített kisfilmmel jelentkezett. Kiss József, gitáros:

"A dal születésekor biztosak voltunk benne, hogy a negyedik nagylemez egyik legerősebbike, és tudtuk azt is, hogy mindenképp klipet akarunk forgatni majd hozzá. A kritikák és a közönség visszajelzései is megerősítették ezt, így annak ellenére, hogy kvázi utolsó single-ként hozzuk ki erről az anyagról, ezzel együtt kerek a ‘Törékeny egyensúly' promotálása, és emellett talán a legnagyobb szabású videóklipünk ez, melyhez egy viszonylag összetett képi világot álmodtunk meg.” Schautek Bálint, szövegíró/samplerek:

"Amikor a ‘Horgonyok' verset írtam, arra gondoltam, hogy dacára annak, mennyi akadály leküzdése, nehézség túlélése árán lehet elérni egy vágyott létállapotot, sose felejtsem el, hogy némi akarattal és türelemmel végül sikerülhet. Csak két dolog kell hozzá; egyrészt, hogy ne rágódjak túl sokat a múlton, valamint, ‘jól gondoljam meg', mielőtt kimondanám az önszabotáló varázsigét: ‘Nem fog sikerülni'.” A videoklipet Pintér Judith rendezte és vágta, Besnyő Gabriella énekes forgatókönyve alapján. A zenekaros felvételek Kiskörén készültek, egy igazán autentikus hajós környezetben, a forgatás további jeleneteihez pedig a zenekar a rajongóit hívta segítségül, így mintegy 40 statiszta közreműködésével valósult meg a Nova szeánsz egy kecskeméti helyszínen. Besnyő Gabriella, énekes:

"Elég vizuális típusú emberke vagyok, így legtöbbször zenehallgatás közben is megjelennek előttem bizonyos képek és jelenetek, amiket az adott dal hangulata hoz felszínre bennem. Viszont, amikor a ‘Horgonyok' című számunkra készültünk klipet forgatni, annyira elfoglalt voltam éppen, hogy kezdetben jóformán egy pillanatig sem tudtam foglalkozni vele. Még akkor sem gondoltam, hogy lesz rá bármilyen ötletem, amikor Jocó elmondta, hogy ő egy reverendás és egy bántalmazott nő szerepében képzel el engem a videóban. Nem feltétlen ragaszkodtunk ahhoz, hogy sztoris videó legyen a vége, de én még imidzs-jeleneteket sem tudtam elképzelni az egésszel kapcsolatban. Tényleg elképesztően sok feladat tornyosult előttem abban az időszakban.

De böcsületből aznap este ismétlődő módba állítottam a dalt, és számomra is hihetetlen volt, de körülbelül a harmadik meghallgatás alkalmával beindult az agyam. Még aznap este felvázoltam Jocónak a ‘látomásaimat', mire ő megkért, hogy írjam le pontosan mikor és mit szeretnék látni a videóban, mert neki nagyon tetszik a történet. Ebből született meg az a forgatókönyv, amiből aztán végül dolgoztunk.

Nagyon klassz volt megvalósítani mindazt, amit kitaláltam, de legfőképp a Nova-szurkolókkal eltöltött közös nap. Mérhetetlenül hálásak vagyunk nekik, hogy bevállalták és eljöttek. Innen is puszi nekik.”



A csapat az év első felében már új zenei anyagokon dolgozik, és hamarosan bejelentésre kerülnek a tavaszi koncertdátumok, melynek része lesz egy április elején induló turné is, egy igen izgalmasnak ígérkező zenekari párosítással és egy további vendégzenekarral.



