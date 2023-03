Jön az ezredik Depresszió koncert - új klip és lemezbemutató turné

Tavaly novemberben jelent meg a zenekar 10. nagylemeze Vissza a Földre címmel, ami több hétig vezette a Mahasz listát. Az albumot nyitó Végre című dalhoz készült el a Depresszió legfrissebb videoklipje. A dalszöveghez illeszkedve („...A tél elenged engem”) a meteorológiai és naptári tavasz első napján, március 1-jén jelent meg a kisfilm.



Halász Ferenc énekes / gitáros a klipről:

„A dalban lévő lendületet és energiát szerettük volna vizuálisan is megerősíteni, ez pedig a koncertjeinken amúgy is adott. A Pixel Film főnökével, Tokay Péterrel már régóta dolgozunk együtt, és sok éve közeli barátok is vagyunk, tehát jól ismer minket. Így ez a videó a mi meglátásunk szerint nem csak egy egyszerű koncertklip lett. Ez Peti kisfilmje rólunk, ahogyan ő lát minket, valamint azokat az embereket és hangulati elemeket, amik egy koncerten körülvesznek minket. Az volt a koncepciója, hogy mivel már sok szép snittel megtűzdelt klipünk volt, ezért most egy nyers és zabolátlan anyagot készít. Szabad kezet adtunk neki, és a végeredményt látva úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült elkapnia azt a hangulatvilágot, ami minket jellemez. A dal arról a felszabadult időszakról szól, amikor egy nehéz magánéleti helyzetet, amit a covid is súlyosbított, végre sikerült magam mögött hagynom.”





Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Depresszió - április 21-én adja 1000. koncertjét a zenekar! A nagyszabású ünneplésre a budapesti Barba Negra Red Stage-ben kerül sor.



Az eseményről:

„Ezt az alkalmat amúgy is megünnepeltük volna a rajongóinkkal, de mivel a Covid miatt a 20 éves jubileumi koncertünk is elmaradt, ezért hatványozottan igyekszünk most megragadni a lehetőséget, hogy együtt örüljünk a közösen eltöltött időnek a közönségünkkel. Egy látványos és jól szóló koncertre számíthat tőlünk, aki velünk tart aznap este. Az új lemez, valamint az elmúlt 23 év legnépszerűbb Depresszió dalaival készülünk.”

Az őszi-téli időszakban sikeresen lezajlott lemezbemutató turnéját tavasszal is folytatja a zenekar. Március 25-én Székesfehérváron kerül sor az első 2023-as Depresszió koncertre. Ezt követően, Kaposváron, Kiskunfélegyházán, Gyöngyösön és Sopronban lehet az új és régebbi dalokra bulizni a budapesti ünneplés előtt.





[2023.03.03.]