Mark Clarke a Barba Negra színpadán lép fel

Világsztár a Barba Negra színpadán! A Colosseum, a Rainbow, a Uriah Heep basszusgitárosa magyar zenészekkel lép színpadra! Mark Clarke a Heep Freedom és a Cream Project vendége lesz Egy igazán egyedülálló koncert lesz a Barba Negrában március 18-án, ahol a hazai sztárzenészek mellett egy igazi világsztár, a Colosseum és a Uriah Heep basszusgitárosa, Mark Clarke lép színpadra olyan zenészekkel, mint Takáts Tamás, Závodi János és Gerdesits Ferenc.

Az este folyamán két szuper produkció koncertjét hallgathatjuk és nézhetjük meg, hiszen a Heep Freedom – Uriah Heep Project után a Celebraton Days – Cream Project lép színpadra olyan zenészekkel, mint Takáts Tamás, Závodi János és Gerdesits Ferenc.

Mark Clarke 1966 óta aktív a nemzetközi zenei szakmában. A legendás Colosseummal hét lemezt vettek fel, köztük a legendás dupla élő lemezt, a Colosseum Live-ot. Ezek után is egy sztárzenekarba hívták meg, így 1971-ben csatlakozott a Uriah Heep-hez, ahol Ken Hensley-vel közösen megírták a zenekar és egyben a rocktörténelem egyik legnagyobb slágerét, a "The Wizard"-ot, amely a zenekar áttörő "Demons and Wizards" lemezének nyitánya lett. Erre a lemezre íródott a “Why” című szám is, ami végül csak kislemezen jelent meg, és szintén Mark játszik rajta. A koncerten ez a nagyon ritkán játszott szám is elhangzik majd, és Hensley énekrészeit Mark énekli. ami igazi csemege lesz a Uriah Heep rajongóinak. Ken Hensley-vel mindig is nagyon jó volt a kapcsolata, így a legendás zenész-énekes három szólóalbumán is szerepelt. Eközben Jon Hiseman-el és Allan Holdsworth-el megalapították a Tempest nevű progresszív rock zenekart, és hogy semmiképpen ne unatkozzon, 1977-ben Ritchie Blackmore meghívta őt, hogy legyen a Rainbow basszusgitárosa, így közreműködött a "Long Live Rock 'n' Roll" lemez felvételein.

A sor ezzel még nem ért véget, hiszen 1985-ben az amerikai Mountain hard rock zenekarral két stúdióalbumot is rögzített, majd 1986-ban játszott a legendás The Monkees újjáalakulásának turnéján. Több alkalommal is együtt zenélt a Cream alapító tagjával, Jack Bruce-al.

Időutazás élőben

A Barba Negra színpadán fellépő Heep Freedom idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Ezen az estén Mark Clarke-kal közösen repítik vissza a közönséget a hetvenes évek elejére. Nincs a világon még egy olyan zenekar, akik az anyazenekar megszólalását, beleértve David Byron énekhangját, olyan hitelesen idéznék meg, mint a Heep Freedom.



A Heep Freedom 2018-ban közös koncertet adott a Uriah Heep alapító és meghatározó zeneszerző tagjával Ken Hensley-vel, aki a koncert után teljesen el volt ragadtatva a zenekar teljesítményétől, további közös koncerteket is tervbe vettek, azonban a járvány és Hensley hirtelen halála 2020-ban keresztülhúzta a számításaikat.

Ebben az évben Mark Clarke is felfigyelt a zenekarra, így közös projekteken dolgoznak, csakúgy mint a többek között a Cream dalait játszó Celebraton Days-zel. A projekt célja, hogy az adott koncert keretein belül megidézze egy 60-as, 70-es évekbeli zenekar munkásságát, a lehető legautentikusabb módon, a lehető legalkalmasabb zenészekkel.

[2023.03.13.]