Elstartolt a budapesti punkrockerek extrém metal bandája - Színre lép a Noble Victory Noble Victory néven indul útjára a Szalai Ádám (ex-Heroic, ex-BloodRainbow) és Fellegi Ádám (This Calling, Bridge To Solace) alapította extrém metal formáció. Egy egyéves dalírási és rögzítési procedúrát követően első lépésben a Boulevard Of Illusions dalra készített szöveges videóval mutatkozik be a csapat, amit még idén nyáron nagylemez megjelenés követ majd. A H-Music gondozásában, Minotaur címmel napvilágot látó korong 9 dalt tartalmaz majd, műfaját tekintve tökéletes elegye a különböző extrém death/black/core vonalaknak. A felvételek a Grenma stúdióban, a keverés/master pedig a No Silence stúdióban készült. Fun Fact: Szalai Ádámot leszámítva, a teljes személyzet a budapesti This Calling zenekar legénysége, akik alapból dallamos punkrock zenében utaznak, azonban masszív metal gyökerekkel rendelkeznek. A zeneszerzésért Fellegi Ádám és Herczeg László, a szövegvilágért és koncepcióért Szalai Ádám a felelős, aki pár mondatban így foglalja össze a Minotaur világát:

“Az album egy konceptalbum, az emberről és az anyag teremtőjéről Démiurgoszról, a kapcsolatukról. A történet egy kozmikus horror sztoriban kibontakozó mélyen emberi pszichodráma a kiteljesedésről. A dalok segítségével az ember belső útját követhetjük végig ebben történetben, melynek végén sikerül kapcsolatba lépnie, elérnie, megszólítania az anyag teremtőjét, Démiurgoszt. A különböző világok a szférák zenéjén keresztül össze tudtak kapcsolódni, és ez a találkozás elképesztő energiákat szabadított fel mindkét oldalon. A kapcsolat nem indult és nem fejlődik zökkenőmentesen, és ez erős görbe tükröt tart az emberiség elé. A sztori bemutatására, a szövegkönyv mellé készítettünk egy teljes történeti leírást is, amelyben megismerhetjük a komplett világot, és az egész album gondolati hátterét.” zenekar:

Herczeg László - gitár (Magma Rise, This Calling)

Fellegi Ádám - gitár (This Calling, Bridge To Solace)

Szirota Márió - dob (Meristem, On Graves, ex-Alvin és a mókusok, This Calling)

Papp Attila - basszusgitár (Patikadomb, This Calling, Dzsudló)

Szalai Ádám - vokál (ex-BloodRainbow, ex-Heroic)

