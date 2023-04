Szimfonikus operaváltozatban ünnepeli az Operaház az István, a király 40. születésnapját „Ennek a darabnak a műfaja sem nem rock, sem nem opera, a műfaja az, hogy remekmű” – mondta Szinetár Miklós az Operaházban szombat este, ahol az István, a király című előadás 40. születésnapját ünnepelte a közönség. Szörényi Levente és Bródy János klasszikusát 1983 óta számos színházban bemutatták, ezúttal az Operaházba is megérkezett, ahol szimfonikus operaváltozatként csendültek fel a jól ismert dallamok. A magyar rockopera- és musicaltermés messze legsikeresebb darabja, az István, a király a kezdetektől, az eredeti lemezkiadás óta nemcsak szimfonikus jegyekkel rendelkezett, de áthatotta a klasszikus operákra jellemző vokális, zártszámos gondolkodás, a nagyszabású tablók jelenléte és a rockmuzsikát egyetemes távlatokba emelő hangszerelés is. A magyar história egyik alaptörténetét Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámáján keresztül megközelítő művet Szörényi Levente és Bórdy János írta. István, a király tapsrend képekben - klikk a fotóra

A Magyar Állami Operaház 2020. októberében arra vállalkozott, hogy az István, a királyt operai hangszereléssel, operaénekesek előadásában vitte színre. Gyöngyösi Levente zeneszerző tisztán szimfonikus partitúrája révén és a produkcióban részt vevő operaénekesek által a mű teljességgel megszabadul a kihangosítás szükségletétől, és a legnagyobb magyar színházi tér, az Operaház atmoszférájában újabb értékei tűntek fel Szinetár Miklós, a magyar operaélet nagy mestere rendezésében. „Olyan remekmű ez, ami ma már elfoglalja a helyét a nagy magyar zeneművek sorában, mint a Hunyadi László, A kékszakállú herceg vára vagy a Székely fonó. A miénk, kitörölhetetlenül és ennek két oka van. Az egyik az elementáris zene, ami megszállja az embert, amit dúdolunk még az utcán is. A másik pedig a témája, ami arról szól, hogy bennünk, magyarokban mindig él egy István és él egy Koppány. Szeretnénk a Nyugathoz tartozni, de szeretnénk magunkból is megőrizni valamit. Mind a kettő igaz és mind a kettőnek van igazsága, ettől olyan nagyszerű ez a darab” – mondta Szinetár Miklós, a darab rendezője.



Az előadás ebben a megújult verzióban az Erkel Színházban debütált a Covid-idején, de 2023-ban visszatért Operaházban és a szereposztás is megújult. István szerepében Nyári Zoltán, Saroltként Komlósi Ildikó látható. Gizellát Rácz Rita és Kriszta Kinga alakítja. Koppányként Cseh Antal, míg Tordaként László Boldizsár és Balczó Péter lép színpadra. Jegyvásárlás M. Adri

Fotó: Petró Adri [2023.04.23.]