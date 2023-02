Először Magyarországon Tolsztoj nagyszabású regényének operaváltozata Prokofjev Háború & béke című operáját a világhírű katalán operarendező, Calixto Bieito színrevitelében, Brassói-Jőrös Andrea, Brickner Szabolcs és Szegedi Csaba főszereplésével, összesen 28 énekes szólista közreműködésével mutatta be 2023. január 28-án a Magyar Állami Operaház. Az előadásban, amely a Genfi Nagyszínházzal koprodukcióban jött létre és február 18-ig hét alkalommal tekinthető meg az Operaház műsorán, az OPERA Zenekart és Énekkart a kazah Alan Buribayev vezényli. A testileg-lelkileg megtört és halni vágyó Andrej Bolkonszkij életkedvét hiába hozza vissza bimbódzó szerelme a fiatal és életvidám Natasa Rosztovával, a melegszívű lányt és családját ridegen és kegyetlenül elutasítja Andrej apja, az idős Bolkonszkij herceg. Andrej engedelmes tartózkodásának hatására Natasa az őt elcsábítani készülő Anatole Kuragin hálójába kerül, a nős férfi lányszöktetését végül Natasa unokatestvére, Szonja akadályozza meg. A megalázott Natasa elkeseredésében sikertelenül öngyilkosságot kísérel meg. Az események hatására Kuragin sógora, az idealista, ám kallódó Pierre Bezuhov őszinte érzelmekre lobban a sebzett lány iránt. Az ezt követően kitörő háborúban aztán elvesztett és vágyott szerelmek, hódításról, szabadságról és hősiességről szőtt ábrándok és a pusztítás borzalmai egyre szürreálisabb módon kérdőjeleznek meg minden eszményt, ami hőseink számára egykor fontosnak tűnt. Háború & béke képekben - klikk a fotóra

Lev Tolsztoj 1865 és 1869 között folytatásokban megjelent, a napóleoni háborúk idején játszódó és több száz szereplőt mozgató monumentális regénye a világirodalom egyik legkiemelkedőbb alkotása. A nagyszabású mű operai feldolgozása már 1938-as szovjetunióbeli visszatérésekor foglalkoztatta Szergej Prokofjevet, a darab megkomponálásához azonban a Szovjetunió 1941-es náci Német Birodalom általi lerohanása után kapott új lendületet. Bár az opera első változatának zongorakivonata már 1942 nyarán elkészült, az eredetileg két estésre tervezett darab első felét pedig a leningrádi Kis Színház (ma szentpétervári Mihajlovszkij Színház) 1946-ban be is mutatta, a sztálini kultúrpolitika minduntalan változó igényei hatására Prokofjev egészen 1953-as haláláig dolgozott főművén, amit teljes terjedelmében végül 1959-ben tűzött először műsorára a moszkvai Bolsoj Színház. A zeneileg is rendkívül sokrétű, békeidőben emberábrázolásában a romantikus Csajkovszkijt, háború idején monumentális hazafias kórustablóiban Muszorgszkijt, mozgalmas filmzenei elemeket tartalmazó képeiben pedig Eisenstein filmrendezői látásmódját is megidéző epikus darab műsorra tűzéséről 2019-ben születetett koprodukciós megállapodás a Genfi Nagyszínház és a Magyar Állami Operaház között. A darab bemutatóját – amihez a budapesti OPERA szcenikai műhelye alapos műgonddal készített díszletet a szentpétervári Ermitázs palotabelsői alapján – 2021 szeptemberében tartották Svájcban. Az operát a világhírű Calixto Bieito vitte színre, akinek korábbi Carmen-rendezése ugyancsak 2021-ben debütált a Margitszigeten, majd az OPERA Eiffel Műhelyházában. Az elismert katalán rendező mai értelmezésében igyekezett a zenében is tetten érhető groteszk, túlzó hatásokat olykor szürreális képekké formálni, miközben a filmzenei elemeket a színpadi mozgalmasság, a háborút pedig a szereplők egymás közti és belső konfliktusai is érzékeltetik, mellőzve a konkrét utalásokat a közelmúlt és a jelen aktuálpolitikai eseményeire. Bieito rendszeres alkotótársaiként olyan, az európai színházi életben magasan jegyzett művészekkel dolgozott együtt, mint Rebecca Ringst többszörösen díjazott díszlettervező, Ingo Krügler, aki jelentős párizsi divatházaknak dolgozott, mielőtt a színházi jelmeztervezést választotta hivatásként, a mozgóképes installációkért felelő Sarah Derendinger videóművész és független filmes, valamint a drámaíróként is tevékeny Beate Breidenbach dramaturg. A Háború & béke monumentalitását a négyórás játékidőn túl a rendkívüli létszámú előadói apparátus is különlegessé teszi: Prokofjev összesen 72 szólista szerepet írt operájába. Az OPERA és a Genfi Nagyszínház koprodukciójában 28 énekes összesen 45 szerepet formál meg, a főbb szerepeket most Szegedi Csaba (Andrej Bolkonszkij), Brassói-Jőrös Andrea (Natasa Rosztova) és Brickner Szabolcs (Pierre Bezuhov), valamint Fried Péter / Rácz István (Kutuzov marsall), Haja Zsolt (Napóleon), Nyári Zoltán (Kuragin), Gál Erika (Hélène), Heiter Melinda (Szonja), Kovács István (Ilja Rosztov) és Balczó Péter (Platon Karatajev) alakítják. A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) az előadások alkalmával Alan Buribayev, a kazahsztáni Asztanai Opera vezető karmestere dirigálja. Prokofjev Háború & béke című operáját a 2023. január 28-i premier követően az idei évadban további hat alkalommal, február 1-jén, 3-án, 5-én, 8-án és 18-án 18:00 órától, február 12-én pedig 11:00 órától tekinthetik meg az érdeklődők a Magyar Állami Operaházban.



Librettó Lev Tolsztoj regénye nyomán: Szergej Prokofjev, Mira Mendelson

Rendező: Calixto Bieito

Díszlettervező: Rebecca Ringst

Jelmeztervező: Ingo Krügler

Világítástervező: Michael Bauer

Videó: Sarah Derendinger

Dramaturg: Beate Breidenbach

Angol nyelvű feliratok: Richard Neel

Karmester: Alan Buribayev

Andrej Bolkonszkij: Szegedi Csaba

Natasa Rosztova: Brassói-Jőrös Andrea

Pierre Bezuhov: Brickner Szabolcs

Kutuzov marsall: Fried Péter / Rácz István

Napóleon: Haja Zsolt

Ilja Rosztov gróf: Kovács István

Hélène Bezuhova: Gál Erika

Szonja Rosztova: Heiter Melinda

Marja Dmitrijevna Ahroszimova / Mavra Kuzjminicsna: Szántó Andrea

Dolohov / Jacquot: Cser Krisztián

Gyenyiszov: Kiss András

Platon Karatajev: Balczó Péter

Nyikolaj Bolkonszkij, az öreg herceg / Belliard tábornok: Cserhalmi Ferenc

Anatole Kuragin: Nyári Zoltán

Peronszkaja / Dunyása: Süle Dalma

Marja Bolkonszkaja hercegnő: Fürjes Anna Csenge

Matrjosa, cigánylány / Murat marsall segédje: Sahakyan Lusine

Gavrila, Ahroszimova lakája / Berthier marsall / Davout marsall: Zajkás Boldizsár

A Bolkonszkij-család öreg lakája / Tyihon Scserbatij / Matvejev: Fülep Máté

Fedor / Jevgenyij herceg segédtisztje / Gérard: Beeri Benjámin e.h.

Andrej herceg küldönce / Ivanov / A bál házigazdája: Bartos Barna

Lakáj a bálon / Kutuzov segédje / Egy külső hang: Biri Gergely

A Bolkonszkij-család komornyikja / Napóleon segédje / francia tiszt: Dobák Attila

Francia abbé / Beausset úr: Ujvári Gergely

Marja hercegnő komornája: Kapi Zsuzsanna e.h.

Métivier, francia orvos: Pataki Bence

Compans tábornok segédje: Lakai Róbert Zoltán

Zapevala / Egy külső hang: Mehandzhiev Miroslav Mladenov

Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara

(karigazgató: Csiki Gábor) Opera

