Fonogram 2023: Átadták a díjakat - íme a 2023-as nyertesek Huszadik alkalommal adták át a Fonogram - Magyar Zenei Díjakat. A Fonogram-nap nevű interaktív műsorfolyam során az egyes zenei kategóriák nyerteseire izgalmas videók formájában derült fény. A 25 fős szakmai zsűri 18 műfaji kategóriában ítélte oda a díjakat. A MAHASZ emellett nyilvánosságra hozta azt is, hogy ki nyerte #azévslágere közönségszavazást. Szakmai elismerésben részesült a hazai klasszikus pop-rock kategóriában a - többek között Tátrai Tibor által alapított - godfater. zenekar. A magyar modern pop-rock mezőnyben a Margaret Island győzedelmeskedett, az alternatív/indie-rock kategóriában a Platon Karataev, a hard rock/metal jelöltek közül a Depresszió zenekar lett a legjobb. Az elektronikus zenei produkciók közül Caramel x Willcox kapott elismerést. Ritka, de nem példa nélküli a Fonogram-zsűri munkája során a szavazategyenlőség. 2023-ban holtverseny alakult ki a hazai rap/hip-hop kategóriában, így Beton.Hofi "PLAYBÁNIA" című albumát, illetve Majka és Molnár Tamás "Azt beszélik a városban" című közös dalát egyaránt szakmai díjjal jutalmazták. A speciális zenei kategóriákban elismerést kapott idén László Attila, Peter Šrámek (A Király filmzene), a Hot Jazz Band, a Subtones és Cserepes Károly. A 2022-es év felfedezettje a Valkusz Milán és Marics Peti alkotta ValMar, míg az év hangfelvétele kategóriában közönségszavazás során a 4S Street "Mesélek a bornak" című dalára voksoltak a legtöbben. A Fonogram - Magyar Zenei Díj nemzetközi kategóriáiban ők lettek a legjobbak: Bruce Springsteen, Ava Max, Tears For Fears, David Guetta, Kendrick Lamar, Ghost. A 2023-as életműdíjak bejelentésére május 5-én, pénteken kerül sor.



1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele godfater. - 0 (Tom-Tom Records) 2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (Sony Music) 3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Margaret Island - Hol marad az én történetem / Rámszakadt (feat. JumoDaddy) / Szeszélyes (Gold Record) 4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele Ava Max - Maybe You're The Problem / Million Dollar Baby / Weapons (Magneoton/Warner Music) 5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele Platon Karataev - Partért kiáltó / Létra (szerzői kiadás) 6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele Tears For Fears - The Tipping Point (Universal Music) 7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele Caramel x Willcox - Visszavágyom / Visszavágyom (BHLZCK Remix) (Gold Record) 8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele David Guetta - Crazy What Love Can Do (& Becky Hill & Ella Henderson) / I'm Good (Blue) (& Bebe Rexha) (Elephant House/Warner Music) 9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele Beton.Hofi - Playbánia (Universal Music)

Majka, Molnár Tamás - Azt beszélik a városban (MAJKA Music) (holtverseny, két díjazott) 10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (Universal Music) 11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele Depresszió - Vissza a Földre (H-Music) 12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele Ghost - Impera (Universal Music) 13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele László Attila - Amíg van kire várnom (szerzői kiadás) 14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele Peter Šrámek / Zámbó Jimmy - A Király - Filmzene & Symphonic (Magneoton)

Hot Jazz Band - Egy kis malac (CORNET Kultúrális Bt.) 15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele 16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele Subtones - Lángolj (Tom-Tom Records) 17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele Cserepes - The Sold Girl (Fonó) 18. az év felfedezettje ValMar (szerzői kiadás) 19. az év hangfelvétele 4S Street - Mesélek a bornak (Mistral Music) 20. életműdíj A 2023-as Fonogram-életműdíj bejelentése: 2023. május 5. péntek 21. szakmai életműdíj A 2023-as Fonogram szakmai életműdíj bejelentése: 2023. május 5. péntek [2023.04.30.]

