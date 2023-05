Hamarosan nyit a Thália Nyárikert Június 17-én a Művészet című előadással nyitja meg kapuit – csodás természeti környezetben, Salföldön – a Thália Színház nyári játszóhelye, mely kamaradarabok, koncertek befogadására alkalmas fedett színpaddal és 250 fős nyitott nézőtérrel várja a produkciókat és az érdeklődőket. A Balaton északi partjától három kilométerre, a Káli-medence kapujában, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szívében elhelyezkedő, jelentős geológiai, botanikai és népi építészeti emlékekkel is büszkélkedő Salföld, a kikapcsolódás és a pihenés igazi színtere. Ezen a kivételes helyszínen kínálja kulturális programjait – az idei nyáron először, június közepétől augusztus végéig – a Thália Nyárikert.



Szombatonként, a Thália Színház szórakoztató produkciói, kiváló befogadott elődások, gyerekelőadások és koncertek is várják az idelátogatókat.



Június 17-én, délelőtt, kiváló gyerekprogram a Csukás István legendás és kevésbé ismert meséiből készült előadás, a Csukás-mese. Este pedig Yasmina Reza egyik legismertebb remekműve, a Művészet veszi át a színpadot, rendezője Béres Attila.



Június 24-én, délelőtt ismét a gyerekeké a tér – a színpadon a nagy sikerű Boribon kötetek nyomán készült előadás, a Boribon nyaral, míg 19:30-tól a Férfi és Nő 4X című produkció lesz látható, Rusznyák Gábor rendezésében.



Július 1-én Elek Ányos előadása, a Bőröndmesék szórakoztatja majd a kicsiket és nagyobbakat, este pedig jön Pindroch Csabával a Segítség, megnősültem!



Július 8-án ismét a Csukás-mese nyitja a napot, hogy aztán egy frissen alakult zenekar, az Ónodi Eszter & The Open Pub vegye át a minőségi szórakoztatás stafétabotját – a koncert 20:30-kor kezdődik.



Július 15-én a délelőtti János vitézt – a Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából készült produkciót – a Telefondoktor váltja, Göttinger Pál előadásában.



Július 22-én a Thália Nyárikertbe érkezik az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló interaktív mese, A kerek kő, és később Udvaros Dorottya zenés önálló estje.



A hónapot 29-én, délelőtt a Boribon nyaral zárja, este pedig a Miskolci gyökerek, Aranyosi Péter és Vida Péter közös szórakoztató estje kerül színre.



Augusztus 12-én a gyerekprogram ismét a Bőröndmesék lesz, este pedig a Balaton Zenekar koncertje tölti be a teret.



Augusztus 19-én, délelőtt a János vitéz, este a Tudod, hogy nincs bocsánat, Földes László HOBO József Attila estje lesz látható.



A programsorozatot augusztus 26-án Martin McDonagh: A nagy kézrablás című fekete komédiája, a Thália Télikert előadása zárja.

[2023.05.08.]