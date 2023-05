Magyar Mozgókép Díjra jelölték az Örök hűséget Két kategóriában is a legjobb öt alkotás közé választotta a Magyar Mozgókép Díj előzsűrije Iványi Marcell színházfilmjét, az Örök hűséget, amely Dolhai Attila és Cári Tibor Szétszakítottak című musicaljén alapul. A művet június 4-én a Duna televízióban, június 10-én pedig a Magyar Mozgókép Fesztivál keretében láthatja a nagyközönség. A Legjobb tévéfilm és a Legjobb díszlettervező kategóriájában is megméretteti magát az Örök hűség a június 7. és 10. között megrendezésre kerülő Magyar Mozgókép Fesztiválon. A Veszprémben zajló rangos seregszemlére több mint 200 nevezés érkezett hét kategóriában, ezek közül választotta ki a szakmai delegáció azt az öt-öt filmet, amely esélyt kap Magyar Mozgókép Díjak elnyerésére. Idén öt fős zsűri értékeli a versenyfilmeket, melynek elnöke Koltai Lajos Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs Béla-díjas, érdemes művész, operatőr, rendező. Hozzá csatlakozik Bakos Katalin szerkesztő-rendező, televíziós szakember, Dobó Kata színész-rendező, Pesti Ákos filmproducer, filmgyártási szakember és Vecsernyés János Balázs Béla-díjas rendező-operatőr. A beválogatott filmeket – így az Örök hűséget is – a szemle ideje alatt a közönség is láthatja, az ünnepélyes díjátadóra pedig a fesztivál utolsó napján, június 10-én kerül sor, amikor 20 kategóriában adják át a Magyar Mozgókép Díjakat. Az Örök hűség alapjául szolgáló Szétszakítottak még a pandémia idején született. Pintér Tamás és Dankó István hívta fel Dolhai Attila figyelmét Dér Zoltán matematika-fizika szakos tanár feljegyzéseire, az ő története ihlette a musicalt. A témaválasztás sem véletlen: a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Budapesti Operettszínház a Trianon-emlékév kapcsán pályázatot hirdetett – a darab ebből az alkalomból készült –, ám a járványhelyzet miatt a szervezők végül érvénytelenítették a felhívást. A mű azonban megszületett, szövegkönyvét és dalszövegeit Dolhai Attila, zenéjét Cári Tibor – a Ruben Brandt, a gyűjtő komponistája – jegyzi. A Szétszakítottakból már a pandémia idején készült egy online változat, a felkért művészek – a Budapesti Operettszínház társulatának tagjai, valamint közeli hozzátartozóik – otthonaikban, saját kameráikkal rögzítették a jeleneteket. A négyrészes karanténfilmből Németh Ákos írt játékfilm-forgatókönyvet, a zene és énekfelvételek 2021-ben készültek el az Operettszínházban. A forgatások fő helyszíne a Magyar Vasúttörténeti Park volt, amely illeszkedett a rendező, Iványi Marcell elképzeléseihez. Az Örök hűség fő szimbóluma ugyanis a vasút és a sínek, melyek egyszerre jelképezik a hol elváló, hol találkozó életutakat, ugyanakkor az alkotók utalnak vele arra a tényre is, hogy Magyarország új határait úgy alakították ki, hogy a vasútvonalak megcsonkításával minél jobban megbénítsák az országot. A szerzők célja az alkotással emellett az volt, hogy ne számok tükrében, sokkal inkább emberi sorsokon, személyes tragédiákon keresztül mutassák meg a 20. század egyik legmeghatározóbb történelmi eseményét, illetve annak mai napig érezhető hatásait. Az Örök hűségben a Bor család történetén keresztül láthatjuk megelevenedni Trianon tragédiáját. A legkisebb fiú, az akkor tízéves Bor Mihály meséli el, hogy egy történelmi helyzet, a nagyhatalmak politikai döntése hogyan hat az egyszerű polgárokra. Néhány jelenetben Dolhai Attila is feltűnik, vasutasként találkozik a történet főhőseivel. A vasúti kocsik mellett megjelenő fontosabb helyszínek – a lakásbelső, valamint az épített díszletek – terveit a Legjobb díszlettervező díjra jelölt Cziegler Balázs készítette, a látványelemekért felelős Vati Tamással együttműködésben. A főbb szerepekben Janza Kata, Gubik Petra, Földes Tamás, Dénes Viktor, Sándor Péter, Oszvald Marika, Csuha Lajos, Mészáros Árpád Zsolt, valamint a Bor Mihályt alakító Németh Marcell látható, akinek ez volt az első filmes munkája. A film díszbemutatójára a Budapesti Operettszínházban került sor 2022 májusában, azóta pedig több fesztiválra is meghívást kapott, valamint a Duna televízió is műsorára tűzte. Az Örök hűség legközelebb a trianoni békeszerződés évfordulóján, június 4-én látható a csatornán, pár nappal később, június 10-én pedig a Magyar Mozgókép Fesztiválon is vetítik, Veszprémben, a Hangvillában található Expresszó játszóhelyen találkozhat vele a közönség. Alkotók:

Eredeti szövegkönyv, dalszöveg: Dolhai Attila

Zeneszerző: Cári Tibor

Forgatókönyvíró: Németh Ákos

Rendező: Iványi Marcell

Zenei rendező: Bolba Tamás

Díszlettervező: Cziegler Balázs

Látványtervező: Vati Tamás

Koreográfia: Gombai Szabolcs

Operatőr: Tóth Zsolt

Hangmérnök: Péterffy Máté

Vágó: Lőrinc Attila

Gyártásvezető: Fehér Nikoletta

Az Örök hűség a Budapesti Operettszínház és a KraatsFilm Kft. koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet és a MÁV Zrt. támogatásával jött létre. [2023.05.14.]

