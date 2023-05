Elkészült az Insane Hellride Fest napi programja Az Insane Hellride Entertainment, mint a hazai extrém metal színtér elkötelezett hívei, egy két napos minifesztivál formájában szabadítja el a poklot a pünkösdi hosszú hétvégén. 2023. május 27-28-án két napon át napi 10 zenekar zúzza szét az Analog Music Hall falait a hazai underground közönség nagy örömére. Még nem késő csatlakozni ehhez a szentségtelen ünnepélyhez, szövetségeseink a hazai és nemzetközi színtérről készen állnak, hogy csatába vezessék a pokoli légióit! 05/27 SZOMBAT

12:00 kapunyitás

13:00-13:30 KillerSick

13:50-14:20 Cryptic Remains

14:40-15:10 Nefalem

15:30-16:00 Evil Conqueror

16:30-17:15 Exodikon

17:45-18:30 Purulent Rites

19:00-19:45 R I P

20:15-21:00 Archaic

21:30-22:45 Whiskey Ritual

23:15-00:00 Vile Disgust

00:00-02:00 after party



05/28 VASÁRNAP

12:00 kapunyitás

13:00-13:30 Neuropsy

13:50-14:20 Skog

14:40-15:10 Rivers Ablaze

15:30-16:00 mws

16:30-17:15 Türböwitch

17:45-18:30 Beneath The Void

19:00-19:45 Chainsword

20:15-21:00 Tulsadoom

21:30-22:45 Tormentor (official)

23:15-00:00 Wolverine Blues Brothers

00:00-02:00 after party



