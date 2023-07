Pop, rock, rap és metal egy színpadon - megnéztük Machine Gun Kelly koncertjét MGK! MGK! MGK! skandálta a tömeg a Budapest Parkban. Ez a rövidítés – ha tetszik becenév – Machine Gun Kelly megszólítása. Richard Colson Baker alias Machine Gun Kelly 1990. április 22-én született Houstonban. Fiatal kora ellenére multitalent a srác. Énekes, rapper, zenész, több hangszeren is játszik, emellett színész is. Igen népszerű rajongó táborral rendelkezik, tizennégy millióan követik, a közösségi oldalak szerint, videó klipjei is többmilliós nézettségűek. Különlegessége, hogy keveri a zenei stílusokat dalaiban, egyszerre rappel, majd vált egyből énekre, ha be akarjuk határolni - lehetetlen - akkor pop-punk/rap-rock/hiphop. 2007-ben adta ki első mixtape-ét, 2012-ben jelent meg debütáló albuma. Számos zenei díjat nyert az elmúlt tíz évben, felsorolni lehetetlen. Misszionárius szülők gyerekeként számos országban élt, Egyiptomban, Németországban, Chichagoban, Denverben, Clevelandben. Denverben telepedett le apjával, miután anyja elhagyta a családot. Karrierje elején annak ellenére, hogy egyre népszerűbb lett, a Chipotle étteremláncnál dolgozott, hogy ki tudja fizetni lakbérét. 2014 óta számos filmben, illetve sorozatban is láthattuk színészként. A „Dirt” című Mötley Crue zenekar történetét bemutató filmben Tommy Lee szerepében láthatjuk. A közönség jelentős százaléka 15-25 éves korosztály köré tehető, de megnyugvásomra harminc-negyven százaléknyi jelenléttel képviseltette magát korosztályom is, igaz voltak akik szülői kíséretként. (Nyugi nem vagyok öreg, csak Y generáció eleje). A színpadkép egy óriási lángcsóvákkal övezett sok „tetris kockából” felépített piramis volt, aminek a tetején MGK megjelent az intró alatt, napszemüveg, hasizmot és tetkókat villantó felső és fehér nadrág kombóban, természetesen a már védjegyévé vált rózsaszín gitárral, amin azonnal a húrok közé is csapott. Már itt fülsüketítő sikollyal hálálta meg mindezt a közönség. A zenekar pedig egészen egyedi összeállítású. Egyszerre láthattunk a színpadon egy „poppert” , egy rockert, egy rappert, és egy kő metal arc basszerost. Egyik pillanatban még hiphop / pop dalokat énekelt MGK, következő pillanatban éles váltással már poppunkba ment át, eszméletlen lazasággal és természetességgel váltva egymás után, vagy akár párhuzamosan a stílusok között. Én szét adtam a koncertet és a srácot is. A gitáros hölgy rendkívül dekoratív megjelenésével és testhez simuló bőr ruhájában nyúzta a húrokat, nem is akárhogy. A basszusgitáros srác simán elférne a Panterában is akár, kő metal arc, egyik pillanatban még headbangelve játszott hangszerén, következő pillanatban együtt ugrált MGK-vel hiphopra. Itt még szeretnék kitérni MGK mikrofonállványára, ami két, színpadból felfelé nyúló kar volt, egy mikrofontartóval és egy hamutartóval mellette. MGK a dalok közben sűrűn gyújtott rá, ezért volt szükség a céleszközre. Első dalokat követően elsütött egy szóviccet is, ami angolul hangzik jól (Do you know, why i came to Budapest? ... Because I’m hungry ... ... ezt hagyom feldolgozni ... ). A koncert dinamikája végig folyamatosan kitartott, a pirotechnikát sem aprózták el, a színpadot valamilyem formában mindig lángcsóvák borították, miközben MGK hol gitárral szaladgálva énekelt, hol táncot lejtve rappelt a színpadon. Egy percig sem ült le a hangulat. MGK sokat beszélgetett a közönséggel, többek között teljesen odáig volt értünk, és nem értette miért nem már tíz évvel ezelőtt jött el hozzánk korábban. Ugyanitt megígérte, hogyha a következő turnéjának állomásai között nem szerepel majd Budapest, akkor leszedhetjük a tökeit (idéztem). Az utolsó előtti dalnál MGK egyszer csak leugrott a színpadról, és három szökkenéssel felmászott a baloldali erkélyre, a kiemelt terasz jegyes nézők legnagyobb örömére, valamint a Park meghökkenésére. Pár erősebb legény megkísérelt utána mászni, de a biztonsági embere elhessegette őket. A meghökkenést egyenes arányosan növekedő sikítás követte. Ezután főhősünk szeretett volna még egy ráadás dalt adni, ám leparancsolták a színpadról a Park huszonkettő órai szigorú „pizsi osztása” miatt, amit kicsit durcásan is fogadott, de azért csak visszajött, és megénekeltette még egyszer utoljára a közönséget, ha már zenélni nem lehet. (Bár utána mindig hajnalig tartó necc party van, ami ugyanolyan hangos, szóval nem annyira értem, de mindegy is). Összességében zseniális a srác, jól szórakoztam, legközelebb is ott a helyem MGK koncertjén. Balázs Adrienn Setlist: • papercuts

• born with horns

• maybe

• concert for aliens

• drunk face

• all I know

• F*CK YOU, GOODBYE

(The Kid LAROI cover)

• PRESSURE

• Bitter Sweet Symphony

(The Verve cover)

• I Think I'm OKAY

• emo girl

• jawbreaker

• nothing inside

(with iann dior)

• fake love don't last

(with iann dior)

• Candy

• Death in My Pocket

• ay!

• more than life

• bloody valentine

• kiss

• 5150

• forget me too

• lonely

• 5:3666

• FLOOR 13

• WWIII

• WW4

• make up sex

• my ex's best friend

• twin flame