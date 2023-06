Ezek lesznek az első külföldi koncertek a Dürer Kert új Nagytermében

Hosszas várakozás után végre birtokba veheti a közönség és a zenekarok a Dürer Kert Nagytermét! A zenerajongóknak a Live Nation már a nyitás utáni első héten olyan nemzetközi előadókat szállít, mint az Anti-Flag és a Less Than Jake, valamint a Voivod és a Crowbar, de a közeljövőben a megújult Nagyteremben lép fel a Son Lux és a Brujeria is.

A Dürer Kert korábban is igazán legendás koncertek otthona volt és ez várhatóan az új Nagyteremben sem lesz másképp, amelyet úgy alakítottak ki, hogy egy modern, minden igényt kielégítő helyszín lehessen beépített LED fallal, nagy belmagassággal, kiváló hang- és fénytechnikával és a fél termen elnyújtózó bárpulttal, hogy gyorsan ki tudják szolgálni a közönséget. A nyitóhétvége után pedig egyből nemzetközi előadók veszik be az új Nagytermet: június 5-én az Anti Flag és a Less Than Jake játszik, akikhez Kelsey Karter and The Heroines is csatlakozik előzenekarként, míg június 7-én a Voivod és a Crowbar érkezik. A Voivodot hazánkban utoljára még a régi Dürer Kertben lehetett látni, a thrash metál legendák azóta ráadásul betöltötték a 40-et is, így lesz mit ünnepelni szerdán. A Crowbar pedig új lemezével érkezik.

A június 18-án fellépő Son Lux magyarországi koncerttörténelmében fontos mérföldkő a Dürer Kert, ugyanis itt volt az első hazai koncertjük, ráadásul kétszer meg is töltötték a Dürer Kertet. Így most itt az ideje, hogy az új Nagytermet is felavassák filmzeneszerű látomásaikkal. Ryan Lott és társai éteri dalait ráadásul nemrég Oscar-díjra is jelölték a legjobb eredeti filmzene kategóriában, hiszen ők szerezték a Minden, mindenhol, mindenkor film zenéjét. Július 22-én pedig egy elsőbálozót köszönthetünk a Dürer Kertben: a mexikói deathgrind metálban utazó Brujeria idén 30 éves Matando Güeros albumával érkezik, ráadásul ez lesz a banda első magyarországi klubkoncertje. És ez még csak a kezdet, ősszel már biztosan bulizhatunk itt a She Wants Revengae, a Voyager és Kid Francescoli zenéjére is, a névlista pedig még biztosan gyarapodni fog.



Fotó: Somogyi Lajos

[2023.06.12.]