Visszatért Szegedre a Chicago stábja Újra Szegeden próbál a Chicago alkotócsapata. John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse tavaly nagy sikerrel debütált musicalje Béres Attila rendezésében idén július 28-án, 29-én és 30-án látható a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán. Visszatért Szegedre a Chicago kreatív csapata. Ónodi Eszter, Czakó Julianna, Nagy Ervin, Janza Kata, Mészáros Máté és Lakatos Márk főszereplésével, szegedi és az ország különböző pontjairól érkezett színészek, tánc- és zeneművészek közreműködésével hamarosan újra színpadra kerül John Kander, Fred Ebb és Bob Fosse sikerdarabja a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

A próbák kezdetén, a Szegedi Nemzeti Színházban, Béres Attila rendező köszöntötte a darab résztvevőit. A sajtónyilvános eseményen elárulta, néhány színháztermi próbanapot követően hamarosan újra birtokba veszik a Dóm teret. Egy hét múlva, július 28-án pedig ismét hazánk legnagyobb szabadtéri játszóhelyének négyezer fős nézőtere előtt játsszák minden idők egyik legsikeresebb musicaljének 2022-ben bemutatott változatát. A Szegedi Szabadtéri Játékokon először színre vitt előadást egészen egyedülálló megközelítésben láthatták a rajongók, amely a húszas évek utánozhatatlan hangulatának megidézése mellett élénken reflektál napjaink valóságára, hamisítatlan magyar ízt csempészve a világhírű történetbe. A darab középpontjában az igazságszolgáltatás és a showbiznisz összefonódása, két férj- illetve szeretőgyilkos hölgy, Velma Kelly és Roxie Hart sorsa áll, ám éppúgy szól a média hatalmáról, mely egy pillanat alatt felemelhet vagy mélybe taszíthat bárkit. Béres Attila, aki a rendezés mellett dramaturgként is jegyzi a különleges, újszerűen megálmodott produkciót, úgy nyilatkozott, az örökérvényű mondanivaló ma talán méginkább aktuális, mint akár egy évvel korábban. Ehhez mérten, és a bemutatót követő nézői visszajelzéseket is figyelembe véve, idén még frissebb, feszesebb szövegkönyvvel, új színpadi megoldásokkal készültek a 2023-as előadásokra az alkotók; így a Chicago azoknak a nézőknek is érdekességekkel, meglepetésekkel szolgálhat, akik már látták a produkciót. Kálmán Eszter díszlete és Papp Janó jelmezei gondoskodnak arról, hogy a revü- és panelelemekkel egyaránt átszőtt, áttételes látványvilág lenyűgözze a Dóm tér közönségét. A világszerte ismert dzsesszslágerek Rákai András zenei vezetése mellett, Silló István karmester vezényletével szólalnak meg, a fergeteges táncbetétekért pedig Barta Dóra koreográfus felet a nagyszabású produkcióban. A Chicago főbb szerepeiben Ónodi Eszter és Czakó Julianna mellett természetesen visszatér Nagy Ervin, Janza Kata, Mészáros Máté, Kónya Krisztina és Lakatos Márk is Magyarország legnagyobb színpadára, a Dóm térre, ahol idén három alkalommal, július 28., 29. és 30. este szól majd a dzsessz a Szegedi Szabadtéri Játékokon.



