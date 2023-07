Idén is lesz Django Feszt Budapesten A margitszigeti Kristály Színtérben rendezik meg idén a gypsy dzsessz magyar előadóit felvonultató Django Feszt Budapest fesztivált augusztus 27-én. Két színpadon, hét zenekar, több mint ötven zenésszel várja a zenekedvelőket, akik idén nem csak a koncerteket hallgathatják meg, de swing táncbemutatókon és táncórákon is részt vehetnek - olvasható a szervezők közleményében. A nagyszínpadon lép fel Debi Botos és Zsolt Botos, Duka Laci hegedűn játszik, Lisztes Jenő cimbalomkoncertet ad, míg Lakatos Vilmos Django-gitár koncerttel várja a közönséget. A Valami Swing zenekar Roby Lakatossal kiegészülve lemezbemutató koncerttel készül, a Canarro az Ephemere Duóval közösen lép fel, a Créme de la Pop a 90-es évek magyar slágereit adja elő, a Pepita Jazz Dance Community pdig swingtánccal várja a közönséget.



A jam színpadon a La Barriere Jazz Manouche zenekar, a Bajusz, a Szimfónia Gypsy Youth All Stars és a Máltai Szimfónia növendékei lépnek fel és közös örömzenélés is lesz a résztvevőkkel közösen.



A Django Feszt Budapestet Kádár Cooper Dávid alapító, Hibály Mónika, Wizner Balázs, Pap Gergely és a Pepita Tánc Egyesület közösen szervezi. MTI [2023.07.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.07.27.]

gazda szolgáltatás [2023.07.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu