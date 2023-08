BEST OF DOLHAI a Margitszigeti Színházban - képekben Dolhai Attila Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, a Margitszigeti Színház igazgatójának, Bán Teodórának a meghívására, háromezer nézővel ünnepelte pályafutásának elmúlt húsz évét. A telt házas koncert után volt alkalmunk kérdezni a művésztől, és beszámolunk a koncert hangulatáról is. Dolhai Attila 1999-ben lépett a televízió nyilvánossága elé a Kifutó című műsorban. Akkor lelkes és roppantul tehetséges fiatalnak láthatta a közönség, aki nagy elhivatottsággal énekelte a Karthago együttes Apáink útján című dalát. „Keresünk rég múlt éveket,

Számoljuk az évgyűrűket

Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj

De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk” Erre a kérdésre adta meg a válasz 2023. július 20-án a művész, amikor pályájának elmúlt húsz évét összegezte. Dolhai Attila 2003-ban, amikor másodéves volt a Színház és Filmművészeti Egyetemen megkapta a Mozart! musical címszerepét a Budapesti Operettszínházban, és ezzel tulajdonképpen hivatalosan is kezdetét vette az a bizonyos művészi pálya. Húsz év, ha úgy tetszik húsz évgyűrű mely szakmailag és emberileg is egyre több és időről időre mindig új értéket hozott a művész életébe. A színész, dalszerző és szövegíró nevéhez fűződik ma már a musical és az operett műfajban 60 szerep, 8 önálló lemez, melyben musical, operett válogatás és szerzői dalok is szerepelnek, valamint egy film, 2022-ben az Örök hűség. Ha az elmúlt években volt is létjogosultsága az olyan kérdéseknek, hogy Dolhai Attila melyik zenei műfajhoz kötődik leginkább, mára teljesen világossá vált, hogy a művész védjegye éppen a zenei sokszínűség. Számtalan koncert bizonyítja, hogy mind a musical dalok, mind a tenor áriák, a táncdalok és a -szívének talán legkedvesebb- rock számok előadásában hiteles művész. Dolhai Attila koncert képekben - klikk a fotóra

Dolhai Attila és az őt segítő csapat a felkészülés során ötven meghatározó dalt választott ki, melynek körülbelül fele fért bele a margitszigeti műsorba. Felcsendültek operett slágerek, többek között a Lili bárónő, Csókos Asszony, A Bajadér, Marica grófnő, A chicagoi hercegnő operettből, a János vitéz daljátékból. Ízelítőt kaphattak a nézők a Budapesti Operettszínház novemberi ősbemutatójából Az Orfeum mágusa-ból. Hallhatott a közönség nagy ívű musical slágereket a Mozart!, Rudolf, Rómeó és Júlia, Elisabeth, Jézus Krisztus szupersztár, István, a király, Jekyll és Hyde, Monte Cristo grófja musicalekből. Az este természetesen nem múlhatott el szerzői dalok nélkül sem, megszólalt például a Genezis albumról a Hello, Veled miért volt jó?, A színpad a szeretőm, Ha volna kedved című dal. Az este sokkal több volt egy koncertnél. A riportok, fotók, visszaemlékezések dokumentálták az elmúlt húsz évet, csodálatos emlékeket, pályatársakat, szerepeket idézve. A dalok, a gazdag zenei hangzás klasszikus és rock zenészekkel a színpadon, a pazar látvány a nagyszabású koncert élményt adta. Az egyik dalban mélyen elérzékenyülhetett a közönség, másikban bátran tombolhatott. De ezeken túl volt még valami megfoghatatlan, nehezen megfogalmazható hangulat a közönség soraiban, sokáig keresgéltem rá a szót: baráti, közvetlen, bensőséges, őszinte, családi… Azt hiszem a tapintható szeretetről beszélhetünk, mely kölcsönös volt a színpad és a nézőtér között. Attila művészvendégei a Budapesti Operettszínház sztárjai voltak: a Honthy-díjjal kitüntetett EMeRTon-díjas Janza Kata, a színpadra visszatérő Vágó Zsuzsi, és az édesapját a művészi pályán követő Dolhai Luca, a Zeneakadémia magánénekes hallgatója. Dolhai Attila a koncert után elmondta, hogy nagyon jó élmény volt számára az este, úgy érezte, hogy a háromezer fős közönséggel sikerült közvetlen kapcsolatba kerülnie. Elmondta még, hogy a koncertnek nem volt konkrét rendezője. „Nagyjából tudtam mit szeretnék, melyik dal után melyik következzen, milyen legyen a színpadkép, a világítás, a kivetítő. Tudtam, hogy szeretnék vokált, akik aktív részesei a koncertnek, de ennek módját Lénárt Gábor koreográfusra bíztam.” – mondta Attila. Szabó Dóra, Szente-Laboda Zsanett és Czuczor Dávid a Budapesti Operettszínház Musical Ensemble tagjai voltak a művész segítői a színpadon. „A hangzásért Tassonyi Zsolt karmester volt a felelős. A zenei előkészítésben Szekeres László zeneszerző zongorista barátom volt segítségemre. Zenekari kérdésekben Sturcz András és Brandenburg Máté oldotta meg a feladatokat” – folytatta. „Ha elakadtam valamiben Mátrai Borika volt -a menedzserem és társam a napi munkában- aki irányt mutatott. Természetesen, volt aki segítsen, hogy show formálódjon a színpadon. Angyal Márta rendezőnővel lépésről lépésre átvettük, hogy mi miért történjen, rávilágított a bizonytalan pontokra, ajánlatokat tett, amitől jobbá és gördülékenyebbé vált a műsor. Nagy munkát vállalt magára amikor azt kértem, hogy nézzen végig két-három táskányi CD-t, DVD-t, videókat, interjúkat, hogy valódi időutazássá váljon az este. Az anyagok egy része archiválva volt, de nem katalogizálva, és ez jócskán megnehezítette a válogatást. A videó tartalmakban rendkívüli munkát vállalt magára Bori Tamás rendező is, aki Mártival közösen formálta, alkotta meg az est látványvilágának egyik részét. Ezt tette teljessé Bodor Ákos tiszta, sokszínű játékos világítása. A Margitszigetre szabott látvány fontos feladata volt, hogy egyszerre legyen látványos és közben képes legyen az élőkép kivetítésével a távolban ülők számára is teljessé tenni a koncertet. Mégsem egy szimpla kertmozi hangulata legyen. A színpadra lépés különlegessége a ruhákban is megmutatkozott, ez Jenei Petra munkáját dicséri. Szóval voltak vágyak, feladatok, elvárások. Azt hiszem mindenhez megtaláltuk a megfelelő kulcsembereket, akik ugyanazzal az elhivatottsággal és munkaszeretettel vágtak bele ebbe a feladatba, ahogy én is. Minden alkotótársammal átbeszéltem töviről hegyire mit szeretnék, és voltak kérdések, amik egyre konkrétabbá, kézzelfoghatóvá tették a programot. Természetesen a tanácsadás inkább nevezhető szakmai és tapasztalati jellegűnek. A végső döntéseket nekem kellett meghoznom, legalább is azt hiszem.” – nyilatkozta a művész. Bán Teodóra a koncert után köszöntőjében említette, hogy szívesen hallaná a most kimaradt dalokat egy újabb koncerten a Margitszigeti Színházban. De vajon Dolhai Attila belevágna-e újra egy ilyen horderejű munkába? A válasz természetesen igen volt. Elmondta, hogy amennyiben ez konkretizálódik, azonnal tájékoztatni fogja a közönséget a folytatásról. A koncert igazi örömünnep volt a közönség számára. A rajongótáborban sokan vannak, akik az első pillanattól követik a művészt. Nekik valódi „időutazás” volt az este. Dolhai Attila a dalok és táncok között felidézte a fontos pillanatokat a pályán: amikor a Budapesti Operettszínházban az új feladatok révén válaszút előtt állt a zenei műfajok között, az önálló lemezek megjelenését, vagy amikor a covid csendes időszaka, aktív alkotói folyamattá vált számára. Követői jelen voltak fontos magánéleti eseményeknél. Attila apa szerepben éppen olyan ismert, mint zenés színházi szerepeiben. A margitszigeti koncerten fellépőként volt jelen nagylánya Dolhai Luca, ő a közönség szeme láttára cseperedett apró kislányból felnőtt nővé. Dalaival nemcsak a közönségnek, de az édesapjának is megható pillanatokat szerzett. Az este, a Ha volna kedved című ráadás dallal ért véget, immár szokás szerint, de a közönség nem marad koncertek nélkül. Dolhai Attilát számos helyen láthatják a közeljövőben. Események Jagri Ágnes

Fotó: Petró Adri [2023.08.01.]