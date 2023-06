Mágusként lép színpadra Dolhai Attila A Magyar Operett Évében a Budapesti Operettszínház méltó módon szeretne tisztelegni a műfaj előtt, ezért új darab születik a Nagymező utcai teátrum falai között. Orbán János Dénes és Pejtsik Péter műve a színház megálmodójának, Somossy Károlynak állít emléket, a címszerepben pedig többek között Dolhai Attila lesz látható. Az Orfeum mágusa Somossy Károly életébe enged betekintést, felvillantva az Operettszínház elődjének megalapítását. A varietétulajdonos nevéhez ugyanis nem csupán a Nagymező utca 17. szám alatti épület megépíttetése fűződik, az irányítása alatt jól működő szórakozóhely üzemelt Somossy Orfeum néven. Az intézmény már létrehozása idején megihlette az alkotókat, Krúdy Gyula például izgalmas történeteket talált ki a házban zajló társasági élethez kapcsolódóan. A történelmileg hiteles adatok teljeskörű rendszerezése azonban a mai napig várat magára. Éppen ezért az új operett megszületése előtt a kutatómunka egy részét is magára vállalta az Operettszínház. Somfai Péter egy ötéves alkotói folyamat végén, a centenáriumi évadban adta ki kötetét Somossy, a Mágus címmel, amely a valóság és fikció határán mozgó alkotás. Somfai nemcsak épített a birtokába került dokumentumokra, de jó néhányat közülük közvetlenül is átemelt a könyvbe, többek között egy eredeti Somossy-levelet. Az Operettszínház azonban nem elégedett meg azzal, hogy első tulajdonosának életét pusztán innen ismerje a közönség, tisztelegni kívántak a korszak egyik legkedveltebb színházi műfaja, az operett előtt is, egyszersmind rávilágítani, hogy az ilyen típusú előadásokra a mai napig igény van, és 2023-ban is születhetnek a műfajban új darabok. A nagyoperett dalszövegírója és dramaturgja Orbán János Dénes Kossuth- és Magyarország Babérkoszorúja-díjas író, zeneszerzője Pejtsik Péter zeneszrző, az After Crying zenekar alapítója. Hozzájuk csatlakozik kreatív alkotóként Ferenczfy-Kovács Attila Kossuth-díjas építészmérnök, iparművész, díszlettervező, valamint Berzsenyi Krisztina, aki a jelmezekért felel. Az előadást Bozsik Yvette rendezi. Az alkotók az új operettel egyszerre szeretnének visszanyúlni a műfaj hagyományaihoz, miközben a figyelembe veszik a mai kor igényeit is. A prózai szövegek tekintetében Orbán János Dénes arra törekedett, hogy azok önálló drámai műként is érvényesek legyenek, míg a dalszövegekhez Pejtsik Péter olyan zenét komponált, amely illeszkedik a múlt századi, mára klasszikussá vált dalok stílusához, ugyanakkor megjelennek benne a jelen zenei világára jellemző motívumok. Berzsenyi Krisztina jelmezei és Ferenczfy-Kovács Attila díszletei is ezt a régmúlt–most kettősséget hivatottak majd megjeleníteni, míg Bozsik Yvette – korábbi rendezéseihez hasonlóan – nagy hangsúlyt fektet majd a spiritualitásra. A bemutatót november 17-én, 18-án és 19-én tartják a Budapesti Operettszínházban, Somossy Károly szerepében Dolhai Attilát, Homonnay Zsoltot és Nagy Lórántot láthatja a közönség.



Fotó: Art&Lens [2023.06.03.] Megosztom: